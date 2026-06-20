DO POSLEDNJEG TRENUTKA BILO JE NEIZVESNO DA LI ĆE DOĆI! Snežana Đurišić stigla na finale u pratnji partnera i odmah ukrala svu pažnju (VIDEO)
Iako je na početku večeri bilo neizvesno da li će uspeti da stigne, Snežana Đurišić održala je obećanje i pojavila se na velikom finalu "Zvezda Granda“ oko 23 časa.
Pevačica je na finale stigla u pratnji svog partnera Vanje, koji ju je dovezao do studija, a njen dolazak nije prošao nezapaženo. Snežana se za najvažnije veče sezone posebno doterala, pa je odmah privukla pažnju prisutnih svojim elegantnim izdanjem.
Vidno raspoložena i nasmejana, pozdravila je okupljene predstavnike medija i uputila se ka studiju gde su je već čekale kolege i finalisti. Mnogi su primetili da je pevačica izgledala besprekorno, te da je i ovog puta opravdala reputaciju jedne od najstilizovanijih dama na domaćoj javnoj sceni.
Podsetimo, Snežana je ranije tokom večeri poručila da će se potruditi da stigne do 23 časa, što je na kraju i uspela, pa se pridružila finalnoj večeri „Zvezda Granda“ i podržala kandidate u borbi za pobedu.
Kako izgleda nova, prestižna nagrada "Saša Popović"?
Podsetimo, najznačajniji novitet finalne noći svakako je dodela potpuno nove, specijalne nagrade.
U znak dubokog sećanja na osnivača "Grand" produkcije i čoveka koji je utemeljio ovaj, na našim prostorima najuspešniji muzički format, najbolji takmičar po izboru žirija dobiće prepoznatljivu statuu i posebnu plaketu sa imenom "Saša Popović".
Ostaje samo da ispratimo nastupe i vidimo ko će od 22 kandidata poneti titulu miljenika publike, a ko će ući u istoriju kao prvi dobitnik prestižne nagrade "Saša Popović"