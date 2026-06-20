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Iako je na početku večeri bilo neizvesno da li će uspeti da stigne, Snežana Đurišić održala je obećanje i pojavila se na velikom finalu "Zvezda Granda“ oko 23 časa.

Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je na finale stigla u pratnji svog partnera Vanje, koji ju je dovezao do studija, a njen dolazak nije prošao nezapaženo. Snežana se za najvažnije veče sezone posebno doterala, pa je odmah privukla pažnju prisutnih svojim elegantnim izdanjem.

Vidno raspoložena i nasmejana, pozdravila je okupljene predstavnike medija i uputila se ka studiju gde su je već čekale kolege i finalisti. Mnogi su primetili da je pevačica izgledala besprekorno, te da je i ovog puta opravdala reputaciju jedne od najstilizovanijih dama na domaćoj javnoj sceni.

00:34 Snežana Djurisic stigla na finale Izvor: Kurir

Podsetimo, Snežana je ranije tokom večeri poručila da će se potruditi da stigne do 23 časa, što je na kraju i uspela, pa se pridružila finalnoj večeri „Zvezda Granda“ i podržala kandidate u borbi za pobedu.

Kako izgleda nova, prestižna nagrada "Saša Popović"?

1/4 Vidi galeriju Ana Sević i Milan Mitrović pokazali kako izgleda nagrada Foto: Printscreen

Podsetimo, najznačajniji novitet finalne noći svakako je dodela potpuno nove, specijalne nagrade.

U znak dubokog sećanja na osnivača "Grand" produkcije i čoveka koji je utemeljio ovaj, na našim prostorima najuspešniji muzički format, najbolji takmičar po izboru žirija dobiće prepoznatljivu statuu i posebnu plaketu sa imenom "Saša Popović".

Ostaje samo da ispratimo nastupe i vidimo ko će od 22 kandidata poneti titulu miljenika publike, a ko će ući u istoriju kao prvi dobitnik prestižne nagrade "Saša Popović"