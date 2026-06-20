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Mikica Gačić, jedan od producenata u „Zvezdama Granda“, večeras je na finalu govorio o samom projektu, dugogodišnjoj saradnji sa Sašom Popovićem, ali i o svom privatnom životu. Tokom razgovora dotakao se i porodične situacije, uključujući i raniji skandal vezan za njegovog sina Marka Gačića, kao i odnose u porodici nakon tog događaja.

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Foto: Preent Screen

Gačić je istakao i da veruje kako bi Saša Popović bio ponosan na celokupnu organizaciju i način na koji je ovogodišnje finale realizovano.

- Poslednjih 11 godina vodim brigu o kandidatima od same audicije, ja sam jedan od producenata Zvezda Granda. Naša uloga je da svima bude dobro i kandidatima i mentorima, niko nema bitnije privilegije, svi su nam isti i ravnopravni. Mislim da je Saša tu negde, da ovo gleda i da je ponosan na nas. On je odabrao dobar tim i mi smo nastavili gde nas je ostavio, održali smo rejting i kvalitet. Mnogo fali. Čujem se sa Suzanom, viđamo se, možda će snimati i nešto novo, videćemo - rekao je on.

"Razočaran sam"

Marko Gačić promenio život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

On je progovorio i o skandalu u kojem se našla čitava porodica kada se saznalo da je njegov sin Marko Gačić prevario supruguGogu i drugoj ženi napravio dete.

- Koliko vidim i stariji pevači polude u pedesetim godinama, a ne samo mlađi. Ne znam da li je do popularnosti ili nečega što nisu ostvarili u mlađim danima. Mislim da je mera i granica najvažnija u svemu, ne samo u poslu - rekao je on, pa se osvrnuo na to što nije pozvan na žurku povodom otkrivanja pola bebe koju su Marko i njegova nova devojka organizovali:

- Ne ulazim u odabir njegovih gostiju. Bilo je mlađe društvo, ali sve drugo morate njega da pitate. On i Goga se čuju, Goga mu jeste čestitala. Samo neka su deca živa i zdrava, neka se rađaju. To su sve moji unuci, za sada ih imam sedmoro. Iz novina jesam saznao da će biti dečak.

Novu snajku nije upoznao

Marko Gačić sa novom devojkom Foto: Kurir

- Ne mogu da komentarišem, nisam je upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra i zdrava i to mora tako da ostane. To ne sme da se menja i sutra ako ostane u toj zajednici sa tom ženom i detetom, samo mora da bude u kontaktu sa svojom decom i da imaju zdrav i normalan odnos. Tu smo žena i ja da podržimo i pomognemo koliko možemo, mi za njih živimo - rekao je i otkrio zašto nije upoznao Markovu trudnu devojku.

- Nije bilo prilike da se upoznamo. Ja sam 35 na ovoj sceni, naša kuća i porodica su meni svetinja. To čuvam i negujem sa svojom ženom 33 godine i ne postoji mrlja ni u karijeri ni u porodici. Krivo mi je što se ovo desilo. Vreme će sve pokazati. Ne mogu da se ljutim na svoju decu i da su najgora, a razočarenje postoji jer je najveća sreća za decu da su sa svojim roditeljima.

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06:24
Izjava Direktora Granda Gorana Sljivica  Izvor: Kurir