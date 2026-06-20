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Mikica Gačić, jedan od producenata u „Zvezdama Granda“, večeras je na finalu govorio o samom projektu, dugogodišnjoj saradnji sa Sašom Popovićem, ali i o svom privatnom životu. Tokom razgovora dotakao se i porodične situacije, uključujući i raniji skandal vezan za njegovog sina Marka Gačića, kao i odnose u porodici nakon tog događaja.

Foto: Preent Screen

Gačić je istakao i da veruje kako bi Saša Popović bio ponosan na celokupnu organizaciju i način na koji je ovogodišnje finale realizovano.

- Poslednjih 11 godina vodim brigu o kandidatima od same audicije, ja sam jedan od producenata Zvezda Granda. Naša uloga je da svima bude dobro i kandidatima i mentorima, niko nema bitnije privilegije, svi su nam isti i ravnopravni. Mislim da je Saša tu negde, da ovo gleda i da je ponosan na nas. On je odabrao dobar tim i mi smo nastavili gde nas je ostavio, održali smo rejting i kvalitet. Mnogo fali. Čujem se sa Suzanom, viđamo se, možda će snimati i nešto novo, videćemo - rekao je on.

"Razočaran sam"

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić promenio život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Koliko vidim i stariji pevači polude u pedesetim godinama, a ne samo mlađi. Ne znam da li je do popularnosti ili nečega što nisu ostvarili u mlađim danima. Mislim da je mera i granica najvažnija u svemu, ne samo u poslu - rekao je on, pa se osvrnuo na to što nije pozvan na žurku povodom otkrivanja pola bebe koju su Marko i njegova nova devojka organizovali:

- Ne ulazim u odabir njegovih gostiju. Bilo je mlađe društvo, ali sve drugo morate njega da pitate. On i Goga se čuju, Goga mu jeste čestitala. Samo neka su deca živa i zdrava, neka se rađaju. To su sve moji unuci, za sada ih imam sedmoro. Iz novina jesam saznao da će biti dečak.

Novu snajku nije upoznao

1/10 Vidi galeriju Marko Gačić sa novom devojkom Foto: Kurir

- Ne mogu da komentarišem, nisam je upoznao. Goga je kod nas, deca su kod nas. Neka su svi živi, zdravi i srećni. Meni je najvažnije da je njegova komunikacija sa Gogom i decom dobra i zdrava i to mora tako da ostane. To ne sme da se menja i sutra ako ostane u toj zajednici sa tom ženom i detetom, samo mora da bude u kontaktu sa svojom decom i da imaju zdrav i normalan odnos. Tu smo žena i ja da podržimo i pomognemo koliko možemo, mi za njih živimo - rekao je i otkrio zašto nije upoznao Markovu trudnu devojku.

- Nije bilo prilike da se upoznamo. Ja sam 35 na ovoj sceni, naša kuća i porodica su meni svetinja. To čuvam i negujem sa svojom ženom 33 godine i ne postoji mrlja ni u karijeri ni u porodici. Krivo mi je što se ovo desilo. Vreme će sve pokazati. Ne mogu da se ljutim na svoju decu i da su najgora, a razočarenje postoji jer je najveća sreća za decu da su sa svojim roditeljima.