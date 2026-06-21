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Roker Đorđe David, uoči večerašnjeg spektakularnog finala „Zvezda Granda“, istakao je da u produkciji vlada nova energija i da ga posebno raduje atmosfera među finalistima. On je prognozirao da bi ovogodišnji pobednik mogao da dođe iz timova Sanje Vučić ili Dare Bubamare, dok je kao najboljeg pevača sezone izdvojio Bubija Ademova.

Foto: Marko Karović

David se osvrnuo i na Sašu Popovića, naglasivši da je ceo život bio istinski posvećen i zaljubljen u ovaj muzički šou program.

"Mislim da smo kao tim pokazali da dobro radimo svoj posao. Velika odgovornost i osporavanje nakon Sašine smrti dovelo je do toga da imamo ovako finale. Danijel mi je stajao na raspolaganju 24 sata, iako je postao tata. Šljivić kao direktor drži celu produkciju, mi sada uživamo i čekamo novu sezonu. Ako me pitate kod kog mentora se nalazi pobednik, ja mislim da je možda kod Sanje Vučić, a možda i kod Dare Bubamare. A ko najbolje peva - to je Bubi Ademov, pa Ceca ima veliki razlog za radovanje. Ana je ove godine pokazala širinu kada je u pitanju vođenje ljudi kroz repertoare. Keba me je iznenadio, on je uneo raspoloženje ove sezone" - rekao je Đorđe David, pa progovorio ponovo o Saši Popoviću:

1/5 Vidi galeriju Đorđe David stigao na finale Zvezde Granda Foto: Kurir

"Ne znam da li Sašin duh šeta po studiju, ali po našim glavama i dušama da. On je bio zaljubljen u sve ovo" - rekao je roker.

Ana Sević o povratku Sanje Kužet u Zvezdama Granda

1/7 Vidi galeriju Ana Sević na finalu zvezde Granda Foto: Marko Karović

Ana Sević je zaintrigirala javnost komentarom o povratku Sanje Kužet u novoj sezoni koja startuje od septembra, dok je o sopstvenom honoraru i potencijalnom prelasku u fotelju žirija ostala tajnovita.

"Fantastični su utisci, ne čudi me što imamo toliko finalista, svi su dobri. Imam malo više favorita ove godine, jer su baš dobri, ne mogu da glasam samo za jednog. Ove godine su ženski kandidati najviše pevali Cecine pesme, i Kebine pesme su se takođe dosta pevale. Meni najteže pada stajanje na sceni. Komentarisanje takmičara jako dugo traje, ne mogu manje štikle da nosim, nema šanse, scena je scena" - rekla je Ana Sević, pa prokomentarisala povratak koleginice Sanje Kužet u Zvezdama granda