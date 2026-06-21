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Voditelj "Zvezda Granda", Milan Mitrović nije krio uzbuđenje zbog finala muzičkog takmičenja. On je pred našim kamerama govorio o svojim favoritima, ali i članovima žirija koji su večeras izostali.

Foto: Marko Karović

Milan je istakao da mu je jako drago što su promenjena pravila i što će "Zvezde Granda" ove godine imati dva pobednika.

- Imaćemo dve nove Zvezde Granda jer ćemo imati glasanje žirija evrovizijskim sistemom i jedva čekam da vidim šta će reći i jedni i drugi. Svima im želim sreću, imam i ja neke svoje favorite, ali ko god da pobedi biću srećan. Kad se završi takmičenje reći ću ko su mi favoriti, u pitanju su dečak i devojčica i voleo bih da neko od to dvoje mladih ljudi pobedi - rekao je Milan, a onda se osvrnuo na to što pola članova žirija večeras neće biti tu.

- Subota je, 20. jun... Ko god se bavi muzikom šanse su 90 odsto da imaju neku zakazanu tezgu. Meni je to opravdano jer su možda dosta unapred imali zakazane nastupe. Ja sam znao koja dva datuma su u opticaju za finale i zato nisam zakazivao ništa za ta dva datuma - rekao je on.

O ugovorima Granda

1/5 Vidi galeriju Ana Sević i Milan Mitrović na finalu Zvezde Granda Foto: Printscreen

Danijel Savić Dača nije želeo da potpiše ugovor sa Grandom nakon završenog takmičenja, a Milan to ovako komentariše:

- Dođeš, takmičiš se devet meseci, a onda na kraju nećeš da budeš deo te diskografske kuće. Ne vidim razlog za to. Uslovi koje Grand nudi, ja sam potpisao davne 2008. godine. Ja sam izašao iz ugovora 2018. godine, a i dalje sam tu - poručio je on.