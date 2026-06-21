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Članica žirija Snežana Đurišić stigla je na veliko finale „Zvezda Granda“ direktno sa nastupa, gde je istakla da je izuzetno ponosna na sve ovogodišnje kandidate. Pevačica se sa setom osvrnula i na odsustvo Saše Popovića, poručivši da on svima u takmičenju neizmerno nedostaje.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Đurišić je tom prilikom prokomentarisala i voditeljke Anu Sević i Sanju Kužet, osvrnuvši se na njihov doprinos atmosferi i samom finalu.

"Ponosna sam na sve što smo uradili u ovoj sezoni. Evidentno je da će svima da bude jako teško, jer su svi dobra deca, ljudi, maestralni su. Stigla sam pravo sa nastupa, Vanja mi je pomogao. Nije bilo lako odlučiti ko je pobednik žirija, ali kada se mora, mora se. Saša nam svima nedostaje. Nisam razmišljala o novim pravilima za sledeću sezonu, samo želim da budu dobri kandidati. Sanju Kužet viđamo. I Ana Sević i Sanja Kužet dobro to rade, obe lepo izgledaju. Radujem se što sam svoje kandidate dovela do finala, otpadali su i neki za koje verujem da će se vratiti sledeće sezone. - rekla je Snežana Đurišić, pa progovorila o Suzani Jovanović.

1/8 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

"Život ide dalje, ono što ona oseća, to će osećati uvek u svom srcu. Verujem da kada bi neko pitao Sašu, da bi on to isto rekao: "Samo napred" - pričala je pevačica, pa progovorila o mlađoj koleginici Sanji Vučić:

"Sanja je jedno sjajno i zlatno dete. Ona je lepo vaspitana devojka, vrlo je uporna, odlična je pevačica" - rekla je Snežana, pa nastavila:

"Vrlo sam obrazovana i zaslužna da ne brukam svoj narod bilo kako da se pojavim. Dobra sam pevačica to znam, završila sam školu" - govorila je pevačica.

Ana Sević o ulozi žirija u Zvezdama Granda

1/7 Vidi galeriju Ana Sević na finalu zvezde Granda Foto: Marko Karović

Ana Sević je zaintrigirala javnost komentarom o povratku Sanje Kužet u novoj sezoni koja startuje od septembra, dok je o sopstvenom honoraru i potencijalnom prelasku u fotelju žirija ostala tajnovita.

"Fantastični su utisci, ne čudi me što imamo toliko finalista, svi su dobri. Imam malo više favorita ove godine, jer su baš dobri, ne mogu da glasam samo za jednog. Ove godine su ženski kandidati najviše pevali Cecine pesme, i Kebine pesme su se takođe dosta pevale. Meni najteže pada stajanje na sceni. Komentarisanje takmičara jako dugo traje, ne mogu manje štikle da nosim, nema šanse, scena je scena" - rekla je Ana Sević, pa prokomentarisala povratak koleginice Sanje Kužet u Zvezdama Granda:

"Samo vi gledajte novu sezonu od septembra i sve ćete videti. Nisam sigurna da li bih prihvatila ulogu žirija, mnogo je to velika odgovornost, ne bih mogla toliko da radim sa kandidatima, imam troje dece. O honoraru ne mogu da pričam, to je poslovna tajna" - rekla je voditeljka i pevačica, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.