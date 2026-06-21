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Večeras se završilo popularno muzičko takmičenje "Zvezde Granda", a pobednik 19. sezone je Bojan Ilievski.

Iz Skoplja je večeras na scenu došao Bojan koji je osvojio srca publike. Tokom svog predstavljanja bio je veseo i nasmejan, a kada je zapevao, napravio je ozbiljnu atmosferu. Međutim, tek po završetku takmičenja, isplivalo je nešto što se o njemu nije znalo.

On se u superfinalu takmičio sa Mirjanom Mitrevom i Sašom Stojakovićem, ali je publika rekla svoje, a Bojan je blistao od sreće kada je čuo da je izabran. Zanimljivo je da se nagađanja nisu obistinila, budući da po pretpostavkama na društvenim mrežama, Bojan nije bio odabran kao favorit, međutim, glasovi su dokazali suprotno.

"Nisam očekivao"

Ovako je izgledalo kada je osvojio prvo mesto publike:

1/10 Vidi galeriju Ovako je izgledao momenat kad je Bojan Ilievski odneo pobedu u "Zvezdama Granda" Foto: Printscreen

- Nisam očekivao da ću biti prvi. Ne znam šta da vam kažem. "Zvezde Granda" je najpoznatija emisija u Makedoniji. Ja sam dao svoj maksimum - rekao je pobednik, a potom ga je prekinuo dosadašnji mentor.

- Moram da uletim da ga isparvim, ovo nije njegov maksimum. Saznaće u narednih 6 meseci koji mu je maksimum - rekao je Đorđe David.

- Sedmi krug mi je bio najteži, bio sam u frci - priznao je Ilievski.

Mlada takmičarka Tamara Danilović je sa svojih svega 17 godina odnela prestižnu nagradu "Saša Popović". Ona je pred okupljenim medijskim ekipama otkrila kako se oseća.

1/5 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Printscreen

- Nisam se nadala, nisam očekivala, da se ne bih razočarala. Iznenadila sam se. Prihvatili su me, svi se bavimo istim poslom, svi smo se lepo složili. Svi smo bili jedni uz druge. U takmičenju je bilo nevažno koliko imam godina, već kako se pokažem pred žirijem - rekla je Tamara koja je odnela prestižnu nagradu "Saša Popović".

"Imao je problem sa kockom, hteo da odustane od takmičenja"

- Sad mojih ozbiljnih pet minuta. U 5. krugu je hteo da izađe. Imao je problem sa glavom, taj problem se zvao kocka. Ne razmišljajući o onome šta je familija i šta su posebji trenuci i za šta ga je Bog napravio, otišao je pod led. Mislim da je kocka najveći problem. Dobio je uslov, ili-ili. Ovo nije samo pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin kad su te stvari u pitanju. Verovao sam u ovaj kraj i ovo sam vam izgovorio, pa ga reštajte, jer je zaslužio - umešao se Đorđe David, dok je Bojan govorio pred okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zvezda Granda Foto: Printscreen

- Imao sam ružnu prošlost, ali već je prošlost. To je iza menem zahvaljujući mentoru i celom timu. Svaki dan mi se pričalo o tome. Takmičenje je bilo razlog da prestanem sa tim. Gubio sam velike cifre. Nisam nikad pravio matematiku u tome, ali zaradio sam i izgubio i nešto što sam imao od roditelja. U životu možeš dobiti ako ne igaš igre na sreću, to sam naučio - iskren je bio Bojan.

Emotivan govor direktora Granda

Goran Šljivić, direktor Grand produkcije, uputio je emotivne reči pred kraj emisije o muzičkom takmičenju koje je sada završeno.

- Bilo je uzbudljivo, snajno, vrlo kvalitetno. Svi kandidati, posebno ovi finalisti. To su deca Granda. Mislim da smo proizveli novih 22 članova produkcije i primili u našu porodicu - zaključio je Šljivić.

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