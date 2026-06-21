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Pobednica "Zvezda Granda" odukom stručnog žirija je Tamara Danilović, a njoj je mentorka bila Svetlana Ceca Ražnatović.

Tamara je, inače, najmlađa takmičarka ove sezone i ima 17 godina. Ona je nedavno gostovala kod Cece Ražnatović i tom prilikom je otkrila detalje o svom životu i porodici.

- Brat je stariji osam godina, on peva odlično. Svi u porodici pevamo osim mame, velika smo porodica. I sestre dobro pevaju, možda se prijave u Zvezde Granda. Brat se prijavio ove godine, ali je ispao - rekla je Tamara u emisiji.

1/7 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ko je Tamara Danilović?

Iako ima samo 17 godina i još uvek ide u srednju školu, Tamara ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Pored pevanja, ona aktivno svira violinu i klavir.

Rođena je u Futogu, nedavno je napunila 17 godina i tokom celog serijala je važila za jednu od najsmernijih, najvaspitanijih i najpovučenijih takmičarki van same scene.

Dobila nagradu "Saša Popović"

Najviše glasova žirija dobila je Tamara Danilović.

– Želim da ti čestitam od srca, mislim da je vrlo zasluženo. Ste svi pobednici bez obzira na to ko će poneti statuu zvezde „Granda“. Čestitam svima! Svi ste fenomenalno. Tamarice, nema većeg zadovoljstva nego da ti uručim nagradu, plaketu Saše Popoviča, kao najmlađem učesniku – poručio je Goran Šljivić.

Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Hvala puno svima koji su glasali za mene, a najviše hvala mentorki Ceci koja se trudila zbog nas. Mnogo mi je drago i ne znam šta da kažem – rekla je pobednica a potom se zagrlila sa mentorkom Cecom Ražnatović.