Slušaj vest

Nakon proglašenja rezultata, Ceca je iz studija izašla pevajući, vidno raspoložena i emotivna zbog plasmana svoje kandidatkinje.

- Svake godine sam na podijumu, to je najbitnije. Prvo mesto, treće mesto. Presrećna sam, mislim da su nagrade zaslužene, nažalost nema više nagrada jer ima tu mnogo divne dece koje divno pevaju - rekla je Ceca.

1/7 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje da li će i naredne godine biti deo žirija "Zvezda Granda", ostala je zagonetna.

- Što se pitaju, sve zanima je l'? Onda ću morati da vas držim u neizvesnosti. Imam još obaveza, pa možda tek od jula idem na odmor. Nemam puno nastupa jer sam preumorna, imala sam dosta koncerata, snimanje Zvezda Granda, baš su mi baterije na izdisaju.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražantović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pobednik publike imao ružnu prošlost

Pored Tamare Danilović, koja je po odluci žirija osvojila prvo mesto, pobednik ove sezone "Zvezda Granda" po odluci publike je Bojan Ilievski, koji je otkrio da je u jednom trenutku razmišljao o odustajanju od takmičenja.

- Iskreno nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač, a njegov mentor, Đorđe David, dodao je:

- U petom krugu je hteo da izađe jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o familiji i onome za šta ga je Bog napravio otišao je pod led. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin, nisam mu dozvolio i dao da odustane jer sam čekao da dođe kraj, nadajući se da je ovo kraj.

07:19 Prve reči pobednika Zvezda Granda Izvor: Kurir