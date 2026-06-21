"SVAKE GODINE SAM NA PODIJUMU" Ceca o odlasku iz Zvezda Granda: Preumorna sam... Evo šta je rekla o pobednici Zvezda Granda
Kandidatkinja Svetlane Cece Ražnatović, Tamara Danilović, osvojila je prvo mesto po odluci stručnog žirija u finalu "Zvezda Granda", a muzička zvezda nije krila sreću i ponos zbog njenog uspeha.
Nakon proglašenja rezultata, Ceca je iz studija izašla pevajući, vidno raspoložena i emotivna zbog plasmana svoje kandidatkinje.
- Svake godine sam na podijumu, to je najbitnije. Prvo mesto, treće mesto. Presrećna sam, mislim da su nagrade zaslužene, nažalost nema više nagrada jer ima tu mnogo divne dece koje divno pevaju - rekla je Ceca.
Na pitanje da li će i naredne godine biti deo žirija "Zvezda Granda", ostala je zagonetna.
- Što se pitaju, sve zanima je l'? Onda ću morati da vas držim u neizvesnosti. Imam još obaveza, pa možda tek od jula idem na odmor. Nemam puno nastupa jer sam preumorna, imala sam dosta koncerata, snimanje Zvezda Granda, baš su mi baterije na izdisaju.
Pobednik publike imao ružnu prošlost
Pored Tamare Danilović, koja je po odluci žirija osvojila prvo mesto, pobednik ove sezone "Zvezda Granda" po odluci publike je Bojan Ilievski, koji je otkrio da je u jednom trenutku razmišljao o odustajanju od takmičenja.
- Iskreno nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač, a njegov mentor, Đorđe David, dodao je:
- U petom krugu je hteo da izađe jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o familiji i onome za šta ga je Bog napravio otišao je pod led. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin, nisam mu dozvolio i dao da odustane jer sam čekao da dođe kraj, nadajući se da je ovo kraj.
- Imao sam ružnu prošlost, ali to je iza mene. Ceo tim i mentor mi je mnogo pomogao, svakog dana su sa mnom o tome razgovarali. Ovo takmičenje je bilo razlog da ostavim porok. Igrao sam rulet. Ogroman novac sam izgubio - rekao je Bojan Ilievski.