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Bivši učesnik "Zadruge" Nikola Orozović stao je na ludi kamen i izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici Katarini. Mladenci tokom celog dana nisu skidali osmeh sa lica, a delić njihove romantične atmosfere i nežan ples u sali objavio je takođe nekadašnji rijaliti učesnik Marko Vukotić.

Pored samog venčanja, par je za najbliže organizovao i uzbudljivo otkrivanje pola bebe na prelepoj lokaciji tik uz reku.

Trenutak u kom su saznali da im stiže dečak i radosno to proslavili poljupcem u emotivnom dekoru zabeležen je snimkom, a čestitke povodom ovog duplog slavlja ne prestaju da pristižu sa svih strana. Verni fanovi i prijatelji im uveliko žele sve najlepše u novom životnom poglavlju.

1/4 Vidi galeriju Nikola Orozović Foto: Printscreen/Instagram

Izašao iz Zadruge jer mu je mama ostala trudna

Podsetimo, Nikola je bio učesnik "Zadruge 3", a nakon što je napustio rijaliti te godine saznao je da je njegova mama u drugom stanju.

- Saznao sam jutros da mi je majka trudna, šesti mesec, dobiću brata! To mi je bio šok pravi, nisam ni razmišljao o tome da će biti trudna - rekao je Nikola tada za Pink.rs.

Nekadašnji zadrugar dodao je da su ga po izlasku sačekali pozitivni komentari kada je u pitanju njegovo učešće u rijalitiju.

- Dočekalo me je brdo pozitivnih komentara, to me je iznenadilo, nisam očekivao, iskreno. Kada sam video komentare na Instagramu i Jutjubu, bio sam oduševljen, zaista mi je drago. Bila je porodica, drugari, ljudi koji su me podržavali - rekao je Orozović tada.