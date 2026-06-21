Emocije preplavile punu Arenu i drugo veče zaredom! Jakov Jozinović iznenadio usred spektakla i izveo Josipu Lisac: Sve si ispite položio. Sva si čuda napravio!
Ljubavlju, emocijama i muzikom ispunjena Arena Zagreb još jednom je dočekala muzičku senzaciju Jakova Jozinovića. Nakon spektakularne prve večeri, mladi muzičar priredio je još jedan nezaboravan koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani. Sa samo 20 godina postao je najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a njegova turneja „Ja za čuda letim“ nastavila je da ruši rekorde.
- Dobro veče, Zagrebe! Jesmo li dobro? Drugo veče zaredom ostvaruje se moj dečački san, hvala vam na tome. Hvala vam što ste došli spremni da pevate sa nama. Želim da zaista uživate, da sve brige sklonite iz glave i da vam svaka pesma večeras ispuni srca do našeg sledećeg susreta - poručio je na početku koncerta.
Njegov debitantski album još jednom se pokazao kao pun pogodak. Uz već proverene hitove „Ja volim“ i „Polje ruža“, obožavaoci su sa jednakim oduševljenjem dočekali „4 laste“, „Nećeš spavati“, „Volela bi to“, „Raj“, „Na mestu mom“, „Meri“, „Sto za dvoje“ i naslovnu numeru „Ja za čuda letim“.
Pozornica postavljena u samom srcu Arene, specijalni svetlosni efekti, impresivni LED ekrani i scenski spektakl dodatno su dočarali svaku pesmu. Pored muzičko-scenskog programa, Jakov je publici priredio i iznenađenja koja su izazvala oduševljenje.
Potpuni delirijum nastao je kada je najavio svoju prvu gošću – muzičku ikonu domaće scene Josipu Lisac.
- Ova pesma stara je 53 godine. Osoba koja ju je objavila tada je imala 22 godine, skoro kao ja, i to joj je takođe bio debitantski album. Ova pesma i ovaj trenutak večeras imaju veliko značenje za mene. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite Josipu Lisac - najavio je Jakov muzičku divu i sa njom izveo evergrin „O jednoj mladosti“, upravo pesmu koju je želeo da zajedno otpevaju.
- Čudotvorče jedan, potpuno si magičan. Vau! Vidiš li ti ovo, Jakove, vidiš li ti ove laste... Kako su doletele kod tebe. Ovo je stvarnost, ovo je stvarnost... Lep pozdrav svima. Jakove, sve si ispite položio. Sva si čuda napravio. Tvoja karijera sada zaista može da ide napred. Bravo, bravo - rekla je Josipa.
Potom je usledio još jedan nezaboravan trenutak – na sceni mu se pridružila pop zvezda Vesna Pisarović sa hitovima „Neka ljudi govore“ i „Dole na kolena“.
Znaš koliko sam želeo da budeš moj gost i da konačno pevamo zajedno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je moja Slavonka večeras uz mene - kazao je Jakov.
- Jakov je pravi Slavonac – srdačan i otvoren, to volim kod njega. Ovo je Jakovljev šou i prepustila sam mu da izabere koje ćemo pesme večeras izvesti. Neopisivo mi je drago zbog njega - rekla je Vesna.
Mladi Vinkovčanin svojim radom pokazuje da ljubav, muzika i mladost nemaju granice.
- Ne znam šta bih rekao posle dve najlepše večeri u mom životu. Sve je ovo predivno, život ide dalje i posle ovih koncerata, ali nikada mirniji ne odlazim na spavanje znajući da sam uspeo da usrećim toliko hiljada srca. Sa 20 godina idem kući da spavam znajući duboko u sebi da je sve što radim dobro, da radim iz ljubavi i za bolji svet. Vi ste meni dovoljni, dok god vas ima – biće zauvek ovako. Hvala mladosti, hvala divni ljudi, hvala mamama i tatama koji su doveli svoju decu. Hvala svakoj osobi u kolicima, svakoj osobi koja je bila bolesna, hvala svakome ko je izdvojio novac i vreme za ove koncerte. Hvala na ljubavi. Svi zajedno činimo najlepšu stvar koja je mogla da se dogodi i zajedno pišemo istoriju. Vi ste ti koji su napunili Arenu i ostvarili moj san - rekao je Jakov sa suzama u očima na kraju spektakla.