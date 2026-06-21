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Ljubavlju, emocijama i muzikom ispunjena Arena Zagreb još jednom je dočekala muzičku senzaciju Jakova Jozinovića. Nakon spektakularne prve večeri, mladi muzičar priredio je još jedan nezaboravan koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani. Sa samo 20 godina postao je najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a njegova turneja „Ja za čuda letim“ nastavila je da ruši rekorde.

- Dobro veče, Zagrebe! Jesmo li dobro? Drugo veče zaredom ostvaruje se moj dečački san, hvala vam na tome. Hvala vam što ste došli spremni da pevate sa nama. Želim da zaista uživate, da sve brige sklonite iz glave i da vam svaka pesma večeras ispuni srca do našeg sledećeg susreta - poručio je na početku koncerta.

Njegov debitantski album još jednom se pokazao kao pun pogodak. Uz već proverene hitove „Ja volim“ i „Polje ruža“, obožavaoci su sa jednakim oduševljenjem dočekali „4 laste“, „Nećeš spavati“, „Volela bi to“, „Raj“, „Na mestu mom“, „Meri“, „Sto za dvoje“ i naslovnu numeru „Ja za čuda letim“.

Pozornica postavljena u samom srcu Arene, specijalni svetlosni efekti, impresivni LED ekrani i scenski spektakl dodatno su dočarali svaku pesmu. Pored muzičko-scenskog programa, Jakov je publici priredio i iznenađenja koja su izazvala oduševljenje.

Potpuni delirijum nastao je kada je najavio svoju prvu gošću – muzičku ikonu domaće scene Josipu Lisac.

- Ova pesma stara je 53 godine. Osoba koja ju je objavila tada je imala 22 godine, skoro kao ja, i to joj je takođe bio debitantski album. Ova pesma i ovaj trenutak večeras imaju veliko značenje za mene. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite Josipu Lisac - najavio je Jakov muzičku divu i sa njom izveo evergrin „O jednoj mladosti“, upravo pesmu koju je želeo da zajedno otpevaju.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo

- Čudotvorče jedan, potpuno si magičan. Vau! Vidiš li ti ovo, Jakove, vidiš li ti ove laste... Kako su doletele kod tebe. Ovo je stvarnost, ovo je stvarnost... Lep pozdrav svima. Jakove, sve si ispite položio. Sva si čuda napravio. Tvoja karijera sada zaista može da ide napred. Bravo, bravo - rekla je Josipa.

Potom je usledio još jedan nezaboravan trenutak – na sceni mu se pridružila pop zvezda Vesna Pisarović sa hitovima „Neka ljudi govore“ i „Dole na kolena“.

Znaš koliko sam želeo da budeš moj gost i da konačno pevamo zajedno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je moja Slavonka večeras uz mene - kazao je Jakov.

- Jakov je pravi Slavonac – srdačan i otvoren, to volim kod njega. Ovo je Jakovljev šou i prepustila sam mu da izabere koje ćemo pesme večeras izvesti. Neopisivo mi je drago zbog njega - rekla je Vesna.

Mladi Vinkovčanin svojim radom pokazuje da ljubav, muzika i mladost nemaju granice.