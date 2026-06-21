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Poznati jutjuber Luka Bojović, poznatiji kao Luks, tokom jednog lajv prenosa ispričao je priču u kojoj je spomenuo i drugog influensera, Stefana Čolovića, poznatijeg kao Princ Banjice. Tom prilikom izneo je tvrdnju da su njih dvojica tokom boravka u Kolumbiji navodno učestvovali u švercu kokaina.

Luka Bojović Luks
Foto: Preent Screen

- Ušli smo u favelu i momak koji je bio sa nama nam je rekao: "Ovde ti je gram tri evra". Odmah sam izvadio 10 evra, kupili smo tri grama za Princa, koji ih je kasnije nosio iz Kartahene u Medeljin - ispričao je Luks, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

"Baka Prase i ja smo vukli zajedno"

Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase našao se u središtu novog skandala, nakon što je njegov nekada blizak prijatelj i kolega, jutjuber Luka Bojović Luks, izneo teške tvrdnje da su konzumirali narkotike zajedno.

Sve se desilo tokom jednog lajva, kada je Bojović izneo javno detalje druženja:

-Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate!", izneo je šok optužbe Luks na račun Bake Praseta u svom lajvu.

Poznati jutjuber se za sada nije oglašavao, te ostaje da vidimo da li će uslediti reakcija ili će slučaj prepustiti advokatima.

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Baka Prase Izvor: Kurir