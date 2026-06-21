"NIKADA NISAM DOZVOLILA DA U MOJOJ KUĆI BUDE NEKO SA KIM ĆU DA LEGNEM U KREVET" Lidija Vukićević prvi put otvoreno o dečku: Ne viđam ga svaki dan!
Glumica Lidija Vukićević otvoreno je govorila o razvodu od Mitra Mrkele, odnosu sa sinovima i ljubavi koju godinama pažljivo čuva od očiju javnosti. Kako kaže, zbog dece nikada nije dozvolila da partner bude deo njenog porodičnog doma.
– Mislim da sam to dobro uradila, jer danas ne bih imala poštovanje, tih danas odraslih ljudi. Muška deca su veoma teška, muška deca ne vole da vide mamu sa nekim, pogotovu u tim godinama, sad je već druga priča. Ja nikada nisam dozvolila da u mojoj kući bude neko sa kim ću da se zagrlim, da odem u drugu sobu, legnem u krevet, nikada, zato što sam se uvek preispitivala kako bi oni to doživeli i verovala sam da bi im bilo strašno. Van kuće uredu, u kuću ne - rekla je Lidija.
Glumica je danas emotivno ispunjena, a sada je otkrila svoju tajnu o tome kako održava odnos sa emotivnim partnerom.
– Reči ljubav nisam nikad davala na značaju, meni znači uzajamnost. Ljubav ide iz uzajamnosti, volim nečije delo, kao što i on voli moje. To traje dugo, ali znate zašto traje dugo, jer ne mogu svaki dan da se viđam. Ljubav se čuva, za ljubav morate da budete životni umetnici. Žena mora da sačuva tajnu. Kad se odnos između muškarca i žene ogoli, onda vi živite po navici. Ja ne pristajem na to, da imam dva ili tri života, ali imam jedan i ako ga ja ne cenim, niko ga neće ceniti - rekla je Lidija u podkastu "Životna priča".
Lidija o razvodu od Mrkele
Glumica je progovorila i o razvodu sa bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom.
- Odluku sam donela lako, jer mi je porodica bila prioritet. Uopšte se nije dovodilo u pitanje – porodica ili gluma. Otišla sam da živim u Holandiju, bajkovitu zemlju, koja je srpskom habitusu dijametralno suprotna. Tamo sam bila upućena na sebe, dobila sam prvo dete, posle tri godine i drugo. Bila sam posvećena deci. Posle je došla Turska, najlepša na svetu, želela sam da ostanem da živim tamo - rekla je glumica, pa govorila o razvodu:
– Kad je ljubav bila potrošena, ja sam na isti način kao što sam se udala, tako sam donela odluku i da se razvedem. Kad sam rekla ocu on mi je rekao: "Ako si ti donela takvu odluku, onda te podržavam". Kad sam se razvela, ja sam pevala. Deci sam pravila različite događaja, da bi oni to lakše podneli. Ne David, on je imao 4 godine, nego Andrej, koji je bio prvi razred. Ja uopšte nisam osećala bol što se jedna porodica raspala, zato što mislim da bi mojoj deci mnogo gore bilo. Izrasli bi u mnogo gore ljude, nego kakvi su danas, normalni i puni ljubavi.