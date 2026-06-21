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Glumica Lidija Vukićević otvoreno je govorila o razvodu od Mitra Mrkele, odnosu sa sinovima i ljubavi koju godinama pažljivo čuva od očiju javnosti. Kako kaže, zbog dece nikada nije dozvolila da partner bude deo njenog porodičnog doma.

– Mislim da sam to dobro uradila, jer danas ne bih imala poštovanje, tih danas odraslih ljudi. Muška deca su veoma teška, muška deca ne vole da vide mamu sa nekim, pogotovu u tim godinama, sad je već druga priča. Ja nikada nisam dozvolila da u mojoj kući bude neko sa kim ću da se zagrlim, da odem u drugu sobu, legnem u krevet, nikada, zato što sam se uvek preispitivala kako bi oni to doživeli i verovala sam da bi im bilo strašno. Van kuće uredu, u kuću ne - rekla je Lidija.

Glumica je danas emotivno ispunjena, a sada je otkrila svoju tajnu o tome kako održava odnos sa emotivnim partnerom.

1/5 Vidi galeriju Glumica je srećna žena Foto: Privatna Arhiva, Printskrin, Boba Nikolic, screenshot instagram, Petar Aleksić

– Reči ljubav nisam nikad davala na značaju, meni znači uzajamnost. Ljubav ide iz uzajamnosti, volim nečije delo, kao što i on voli moje. To traje dugo, ali znate zašto traje dugo, jer ne mogu svaki dan da se viđam. Ljubav se čuva, za ljubav morate da budete životni umetnici. Žena mora da sačuva tajnu. Kad se odnos između muškarca i žene ogoli, onda vi živite po navici. Ja ne pristajem na to, da imam dva ili tri života, ali imam jedan i ako ga ja ne cenim, niko ga neće ceniti - rekla je Lidija u podkastu "Životna priča".

Lidija o razvodu od Mrkele

Glumica je progovorila i o razvodu sa bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom.

- Odluku sam donela lako, jer mi je porodica bila prioritet. Uopšte se nije dovodilo u pitanje – porodica ili gluma. Otišla sam da živim u Holandiju, bajkovitu zemlju, koja je srpskom habitusu dijametralno suprotna. Tamo sam bila upućena na sebe, dobila sam prvo dete, posle tri godine i drugo. Bila sam posvećena deci. Posle je došla Turska, najlepša na svetu, želela sam da ostanem da živim tamo - rekla je glumica, pa govorila o razvodu:

1/8 Vidi galeriju Mitar Mrkela Foto: Stefan Stojanović MONDO, Www.crvenazvezdafk.com