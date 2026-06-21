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Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić srela je našeg proslavljenog košarkaša Bobana Marjanovića u jednom tržnom centru, a njihov susret odmah je zabeležila zajedničkom fotografijom.

Foto: Preent Screen

Fotografiju je podelila na svom Instagram storiju, na kojoj Bobi prijateljski drži ruku oko njenih ramena. Pored očigledne razlike u visini koja je privukla pažnju pratilaca, Aleksandra je uz osmeh priznala:

"Prvi put u životu sam se osetila malom!"

Kako bi slikovito objasnila ovu komičnu situaciju, ona je u gornjem uglu dodala i detalj o svojim sopstvenim merama: "Inače ja sam 176cm - a na štiklama makar 184cm". Ova urnebesna objava i očigledan kontrast u visini odmah su postali pravi hit na društvenim mrežama i nasmejali hiljade njenih pratilaca.

Ipak odustala od "Elite 9"

1/4 Vidi galeriju Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma Foto: Printscreen

Aleksandra Subotić nedavno je u intervjuu za domaće medije otkrila da uskoro ulazi u Elitu 9, ali je ipak odlučila da to ne uradi. Brojni njeni fanovi su iščekivali njen ulazak u rijaliti, a nedavno je otkrila da do toga neće doći.

Naime, Aleksandra Subotić je na Instagramu odgovarala na pitanja pratioca, a najviše je bilo onih za njen ulazak u Elitu 9. Starleta je otkrila zbog čega je odustala od takmičenja.

- Iskrena da budem, majka sam dvoje dece i nekako se bojim kako bi sve napolju funkcionisalo bez mene, naročito što mi je Megi u najluđim godinama. Pubertet je drma najstrašnije, a tek smo počeli, 12 godina - napisala je Aleksandra Subotić.