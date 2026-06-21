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Milena Plavšić, poznata pevačica u svom životu doživela je niz tragedija, ali je uspela da nastavi dalje iako u sebi nosi neopisivu bol. Milena je ispričala kako joj je u trenucima pomoglo to, što se seti šta bi joj rekao otac.

- Preminuli su mi roditelji, brat, sestrić, bratanac, sestra, zet, snaja, drugi sin od sestre i na kraju moj muž Duško - rekla je Milena i dodala:

- Izdržala sam zato što bi moj otac da zna, da ja toliko patim, da sam ja klonula, posrnula, on bi, čini mi se bio nesrećan da on to zna, da je doživeo da klonem. On je svima nama govorio: "Deco, glavu gore, borite se, to je božja volja, molite se Bogu". Što je bilo ne može se nikako drugačije okrenuti - rekla je Milena u emisiji "Pretres".

Foto: Printscreen/Grandmagazin

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Milena je istakla da uvek od goreg ima gore.