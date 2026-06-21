UMRLI JOJ RODITELJI, BRAT, SESTRIĆ, BRATANAC, SESTRA, ZET, SNAJA, DRUGI SIN OD SESTRE PA MUŽ! Srpska pevačica proživela niz tragedija, prvi put o bolu i patnji
Milena Plavšić, poznata pevačica u svom životu doživela je niz tragedija, ali je uspela da nastavi dalje iako u sebi nosi neopisivu bol. Milena je ispričala kako joj je u trenucima pomoglo to, što se seti šta bi joj rekao otac.
- Preminuli su mi roditelji, brat, sestrić, bratanac, sestra, zet, snaja, drugi sin od sestre i na kraju moj muž Duško - rekla je Milena i dodala:
- Izdržala sam zato što bi moj otac da zna, da ja toliko patim, da sam ja klonula, posrnula, on bi, čini mi se bio nesrećan da on to zna, da je doživeo da klonem. On je svima nama govorio: "Deco, glavu gore, borite se, to je božja volja, molite se Bogu". Što je bilo ne može se nikako drugačije okrenuti - rekla je Milena u emisiji "Pretres".
"Sestra mi je umrla od tuge za sinom"
Milena je istakla da uvek od goreg ima gore.
- Moj muž je deseti i on mi je zadao najveći udarac. Samo nekoliko meseci pre njega, od moje rođene sestre koja je već izgubila sina, i drugi sin joj je umro. On je umro, a dečko od 15 godina je poginuo i sestra je u međuvremenu umrla od tuge, nije mogla nikada da preboli to. Borim se, ne žalim se na sudbinu, jer i od goreg ima gore" - rekla je jednom prilikom pevačica.
kurir.rs/hypetv.rs