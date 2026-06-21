GRUOVA UDOVICA NAPUSTILA BEOGRAD! Danica Andonov u miniću pokazala gde je pronašla mir, svi gledaju kako danas uživa (FOTO)
Danica Andonov, udovica pokojnog repera Dalibora Andonova Grua, nakratko je zamenila užurbani ritam Beograda mirom i tišinom prirode. O svom odlasku iz prestonice obavestila je pratioce na Instagramu, gde je podelila fotografije sa destinacije na kojoj trenutno odmara.
Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Danica je iskoristila lepo i sunčano vreme da napuni baterije daleko od gradske gužve. U opuštenoj atmosferi uživala je u prirodnom okruženju i društvu životinja, a prizori koje je podelila jasno pokazuju da joj boravak van grada i te kako prija.
Za ovaj boravak u prirodi, ona je odabrala i potpuno adekvatan, ležeran stajling koji odiše jednostavnošću. Obukla je jednostavnu belu haljinicu, kosu je praktično vezala u rep, dok je na licu nosila naočare za sunce, savršeno se uklopivši u opuštenu atmosferu.
Zbog Grua je napustila karijeru
Inače, Danica je svim srcem bila uz pokojnog supruga, ma šta da je radio kada je posao u pitanju, te je i svoje snove stavila u drugi plan.
Dalibor je 2007. godine stupio u brak sa Danicom Prvulović. Kragujevčanka se godinama bavila manekenstvom, sve do svoje 25. godine kada je odlučila da zapostavi karijeru i posveti se porodici.
- Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici - rekla je bivša manekenka jednom prilikom.
Gru nastradao pre sedam godina
Podsetimo, Dalibor je poginuo 9. septembra 2019. godine na kajtingu kod Nautičkog kluba Zemun. Prema nezvaničnim rezultatima obdukcije, Gru je od jakih udaraca u vodu zadobio dva preloma kičme, nakon čega se udavio. Spasa mu nije bilo, iako su njegovi drugari sa kojima je bio na kajtingu brzo reagovali.
Gru je bio iskusan u surfovanju kajtom i vozio ga je 20 godina. Na poslednjoj Gruuovoj fotografiji pre tragedije, Gru je bio na čamcu sa prijateljima, nasmejan, a niko nije mogao ni da nasluti šta ga čeka.
Bio je ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, motora, osnivač hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama i onima koji ga čak nisu ni poznavali, veliki čovek i Beograđanin koji nikada neće biti zaboravljen.