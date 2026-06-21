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Danica Andonov, udovica pokojnog repera Dalibora Andonova Grua, nakratko je zamenila užurbani ritam Beograda mirom i tišinom prirode. O svom odlasku iz prestonice obavestila je pratioce na Instagramu, gde je podelila fotografije sa destinacije na kojoj trenutno odmara.

Foto: Preent Screen

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Danica je iskoristila lepo i sunčano vreme da napuni baterije daleko od gradske gužve. U opuštenoj atmosferi uživala je u prirodnom okruženju i društvu životinja, a prizori koje je podelila jasno pokazuju da joj boravak van grada i te kako prija.

Za ovaj boravak u prirodi, ona je odabrala i potpuno adekvatan, ležeran stajling koji odiše jednostavnošću. Obukla je jednostavnu belu haljinicu, kosu je praktično vezala u rep, dok je na licu nosila naočare za sunce, savršeno se uklopivši u opuštenu atmosferu.

Zbog Grua je napustila karijeru

1/6 Vidi galeriju Danica Andonov Foto: Printskrin/Instagram

Inače, Danica je svim srcem bila uz pokojnog supruga, ma šta da je radio kada je posao u pitanju, te je i svoje snove stavila u drugi plan.

Dalibor je 2007. godine stupio u brak sa Danicom Prvulović. Kragujevčanka se godinama bavila manekenstvom, sve do svoje 25. godine kada je odlučila da zapostavi karijeru i posveti se porodici.

- Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici - rekla je bivša manekenka jednom prilikom.

Gru nastradao pre sedam godina

1/52 Vidi galeriju SAHRANJEN DALIBOR ANDONOV GRU! Repera ispratili uz TIHO NOĆI, MOJE ZLATO SPAVA! Jecaji odzvanjali grobljem! (KURIR TV) Foto: Sonja Spasić

Podsetimo, Dalibor je poginuo 9. septembra 2019. godine na kajtingu kod Nautičkog kluba Zemun. Prema nezvaničnim rezultatima obdukcije, Gru je od jakih udaraca u vodu zadobio dva preloma kičme, nakon čega se udavio. Spasa mu nije bilo, iako su njegovi drugari sa kojima je bio na kajtingu brzo reagovali.

Gru je bio iskusan u surfovanju kajtom i vozio ga je 20 godina. Na poslednjoj Gruuovoj fotografiji pre tragedije, Gru je bio na čamcu sa prijateljima, nasmejan, a niko nije mogao ni da nasluti šta ga čeka.

Bio je ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, motora, osnivač hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama i onima koji ga čak nisu ni poznavali, veliki čovek i Beograđanin koji nikada neće biti zaboravljen.