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Jedna reč dovoljna je da pesma postane tema svih razgovora. Ovih dana mnogi pevaju "Kababa", ali kada usledi refren, postavlja se isto pitanje - šta zapravo znači ta reč koja se ponavlja i koju su za kratko vreme svi krenuli da pretražuju?

Nova pesma Aleksandre Prijović sa albuma "Bol i alkohol" odmah je izazvala brojne reakcije publike. Dok su neke numere privukle pažnju emocijom, "Kababa" se pored melodije izdvojila neobičnim nazivom koji mnogima zvuči poznato, ali čije značenje ne mogu baš da odrede.

Upravo ta misterija dodatno je podgrejala interesovanje. Ljudi na društvenim mrežama pokušavaju da otkriju poreklo reči, traže prevode i povezuju je sa različitim jezicima, dok se pesma širi među slušaocima.

"Kababa" kao šifra između dvoje ljudi

U samoj pesmi "Kababa" reč nema klasično značenje koje biste pronašli u rečniku. Ona je predstavljena kao tajni znak između dvoje ljudi, svojevrsna šifra koja im služi kao poziv i dogovor.

U refrenu Aleksandra peva: "Kababa neka bude šifra naša, samo ti pošaljem u pola noći"!

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printsceen

Cela priča pesme zasniva se na odnosu dvoje ljudi koji ne žele klasičnu ljubavnu priču. Stihovi opisuju odnos bez planova za brak i zajednički život, više zasnovan na privlačnosti i trenutku.

Zbog toga se u okviru same pesme Kababa može razumeti kao izmišljena oznaka za taj njihov dogovor, kao reč koja za njih dvoje ima posebno značenje, iako ga drugi ne znaju.

Da li reč "kababa" postoji i van pesme?

Zanimljivo je da reč kababa nije potpuno nepoznata, ali nema jedno univerzalno značenje koje bi važilo svuda.

U pojedinim govorima i slengovima može se pojaviti u različitim značenjima. U kenijskom šengu, mešavini svahilija i engleskog jezika, sličan izraz koristi se za mlađeg muškarca ili dečaka.

Zbog sličnog izgovora, mnogi je povezuju i sa rečima kebab ili kabab, koje potiču iz persijskog, arapskog i turskog jezika i odnose se na jelo od pečenog mesa.

Zanimljivo je i da se izraz "kababa" pojavljuje u domaćoj kulturi. Ljubitelji filma "Maratonci trče počasni krug" mogu se setiti replike u kojoj se koristi u pogrdnom kontekstu. U toj sceni reč označava nekoga ko je grub, neotesan i "sa koca i konopca". Postoji i tumačenje da se na nekim indonežanskim jezicima sličan izraz koristi za nešto što kratko traje.

Zbog svega toga, upravo odsustvo jednog jasnog značenja čini ovu reč zanimljivom publici.

Reakcije publike

Album "Bol i alkohol" označio je povratak Aleksandre Prijović nakon trogodišnje pauze, a obožavatelji i šira publika započeli su, kako stvari stoje, iste sekunde sa preslušavanjem, ocenjivanjem i izdvajanjem pesama.

S jedne strane se album oprečno komentariše, a sa druge "Kababa" nalazi svoj put do slušalaca zaraznim ritmom koliko i pitanjem šta ta reč znači. U svetu muzike često upravo neobični izrazi ostanu najduže u sećanju. Nekada nije presudno da svi znaju tačno objašnjenje, već da jedna reč postane prepoznatljiv deo pesme koju na kraju svi pevaju uglas.

Za sada je "Kababa" upravo to - neobičan izraz za koji se zna samo kao pesma Aleksandre Prijović.