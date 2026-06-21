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Na današnji dan pre dve godine, 21. juna, zaova voditeljke Ane Pendić, S. R., pronađena je mrtva u svom stanu na Voždovcu. Za njeno ubistvo pravosnažno je osuđen njen suprug Nemanja Š., koji je osuđen na 14 godina zatvora.

Foto: Printscreen You Tube

Ova tragedija duboko je potresla porodicu Ane Pendić, a posebno njenog supruga Vojkana Radoša, koji je bio blizak sa nastradalom. Nakon izricanja presude, voditeljka nije želela javno da govori o ovom bolnom porodičnom gubitku, držeći se po strani kada je reč o slučaju koji je potresao njene najbliže.

- Tačno je, presuda je juče donesena. Moj suprug i ja smo se dogovorili da nećemo previše sve to komentarisati. To je zajednička odluka, a svakako da je velika bol ostala do danas. To je sve što mogu da vam kažem - rekla je tada voditeljka

Njen suprug na strašan način ostao bez sestre

1/5 Vidi galeriju Ana Pendić na moru Foto: Printscreen

Pendićeva je, inače, u dugogodišnjem braku s vrlo uspešnim biznismenom Vojkanom Radošem, koji je na strašan način ostao bez sestre. Prema rečima poznatog televizijskog lica odranije - gotovo su uvek i znali da su „kao stvoreni jedno za drugo". O svadbi su razgovarali ubrzo pošto su počeli da žive zajedno, a kruna njihove ljubavi svakako je naslednica Sara.

- O venčanju smo počeli da razgovaramo ubrzo pošto smo počeli da živimo zajedno. Međutim, čekali smo da se ispune neki praktični uslovi, kao i da se uverimo da početna euforija, zaljubljenost i osećaj kada vam se čini da možete sve i želite sve sa tom osobom, nikada neće proći. Ni posle skoro dve godine zabavljanja taj osećaj nas nije napustio i zato znam da radimo pravu stvar. U ovoj fazi iskreno uživamo u pripremi venčanja, jer smo one najvažnije stvari (određivanje datuma i zakazivanje prostora) završili, a sada se s uživanjem bavimo onim zabavnijim delom - kazala je bila Ana za „Hello" pred sudbonosno „da", koje mu je izgovorila u kreaciji Vere Vang.