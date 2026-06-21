PRE DVE GODINE JOJ JE UBIJENA ZAOVA! Voditeljka se slomila posle strašne tragedije, ove reči su bile jedino što je uspela da izgovori
Na današnji dan pre dve godine, 21. juna, zaova voditeljke Ane Pendić, S. R., pronađena je mrtva u svom stanu na Voždovcu. Za njeno ubistvo pravosnažno je osuđen njen suprug Nemanja Š., koji je osuđen na 14 godina zatvora.
Ova tragedija duboko je potresla porodicu Ane Pendić, a posebno njenog supruga Vojkana Radoša, koji je bio blizak sa nastradalom. Nakon izricanja presude, voditeljka nije želela javno da govori o ovom bolnom porodičnom gubitku, držeći se po strani kada je reč o slučaju koji je potresao njene najbliže.
- Tačno je, presuda je juče donesena. Moj suprug i ja smo se dogovorili da nećemo previše sve to komentarisati. To je zajednička odluka, a svakako da je velika bol ostala do danas. To je sve što mogu da vam kažem - rekla je tada voditeljka
Njen suprug na strašan način ostao bez sestre
Pendićeva je, inače, u dugogodišnjem braku s vrlo uspešnim biznismenom Vojkanom Radošem, koji je na strašan način ostao bez sestre. Prema rečima poznatog televizijskog lica odranije - gotovo su uvek i znali da su „kao stvoreni jedno za drugo". O svadbi su razgovarali ubrzo pošto su počeli da žive zajedno, a kruna njihove ljubavi svakako je naslednica Sara.
- O venčanju smo počeli da razgovaramo ubrzo pošto smo počeli da živimo zajedno. Međutim, čekali smo da se ispune neki praktični uslovi, kao i da se uverimo da početna euforija, zaljubljenost i osećaj kada vam se čini da možete sve i želite sve sa tom osobom, nikada neće proći. Ni posle skoro dve godine zabavljanja taj osećaj nas nije napustio i zato znam da radimo pravu stvar. U ovoj fazi iskreno uživamo u pripremi venčanja, jer smo one najvažnije stvari (određivanje datuma i zakazivanje prostora) završili, a sada se s uživanjem bavimo onim zabavnijim delom - kazala je bila Ana za „Hello" pred sudbonosno „da", koje mu je izgovorila u kreaciji Vere Vang.