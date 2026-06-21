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Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" emituje se od 2003. godine. Sinoć je završena 19. sezona, a pobednik prema glasovima publike je Bojan Ilievski, dok je pobednica prema glasovima stručnog žirija Tamara Danilović, kojoj je uručena nagrada "Saša Popović".

Ovaj muzički šou-program pokrenuli su zajedno Saša Popović i Žika Jakšić.

Naime, Žika Jakšić je jednom prilikom otkrio da je u jednom trenutku svog života izgubio 100.000 maraka, a onda došao na ideju da napravi muzičko takmičenje, upravo uz pomoć Saše Popovića.

- Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji pokušavao da obezbedim bolji život. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan posao. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo sve to da vratim - rekao je voditelj pre nekoliko godina za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić i Dajana Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Printscreen

Saši Popoviću se dopala ideja o Zvezdama Granda

Prelomni trenutak u njegovom životu bio je kada je postao jedan od producenata muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".- Posle razvoda od prve žene neko vreme sam živeo u Nemačkoj, a zatim sam se preselio u Švajcarsku. Tamo sam gledao neku televiziju i sinula mi je ideja za emisiju "Zvezde Granda". Taj projekat sam prvo ponudio BK televiziji, ali su oni već kupili licencu za "Idol", pa nisu bili zainteresovani. Šest meseci kasnije, video sam da će to njihovo takmičenje da prođe neslavno jer takmičari ne pevaju narodnjake. Onda sam otišao kod Saše Popovića, koji je i tada bio veliki vizionar, i ideja za emisiju mu se odmah dopala. Zajednički smo krenuli u taj projekat i nije nam krajnji cilj bila gledanost, nego da tim pevačima napravimo karijere - prisetio se Žika, koji je sa Popovićem sarađivao više od dve decenije.

Ko je Tamara Danilović

Pobednica "Zvezda Granda" odukom stručnog žirija je Tamara Danilović. Inače, njen mentor je bila najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović.

Tamara je, inače, najmlađa takmičarka ove sezone i ima 17 godina. Ona je nedavno gostovala u emisiji "Ceca Show" kod Cece Ražnatović i tom prilikom je otkrila detalje o svom životu i porodici.

Iako ima samo 17 godina i još uvek ide u srednju školu, Tamara ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Pored pevanja, ona aktivno svira violinu i klavir što joj pruža veliku prednost u interpretaciji.

Rođena je u Futogu, nedavno je napunila 17 godina i tokom celog serijala je važila za jednu od najsmernijih, najvaspitanijih i najpovučenijih takmičarki van same scene.

1/7 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ko je Bojan Ilijevski

Bojan Ilievski, pevač iz Severne Makedonije, pobednik je muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ za sezonu 2025/2026. Do trijumfa je stigao u velikom finalu osvojivši najveći broj SMS glasova publike iz celog regiona.

Muzičko obrazovanje sticao je kroz nižu i srednju muzičku školu, a potom je studirao i na Muzičkoj akademiji u Sloveniji. Tokom takmičenja nije krio teške životne priče koje su obeležile njegov put – govorio je o gubitku roditelja, ali i o borbi sa porocima koje je uspeo da ostavi iza sebe.

Njegova životna ispovest duboko je dirnula publiku i članove žirija. Još 2022. godine, tokom jednog od nastupa, rasplakao je ceo studio, dok je Ceca Ražnatović jedva zadržala suze pred kamerama.

1/11 Vidi galeriju Pobednik Zvezde Granda Bojan Ilievski Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Umrli mu i otac i majka

Bojanov životni put obeležile su nezamislive porodične tragedije i grčevita borba sa teškom svakodnevicom. Ovaj hrabri momak prerano se suočio sa ogromnim gubicima – otac mu je bolovao od tumora na mozgu, dok se i majka borila sa ozbiljnom bolešću, a na kraju je ostao bez oba roditelja. Pored neizrecive tuge za roditeljima, porodicu je pratila i strahovita finansijska oskudica. U najtežim danima, dok se molio samo da oca vidi živog, u kući su imali svega 50 evra.

Nakon gubitka roditelja, njegova jedina uteha, potpora i životni oslonac postala je njegova baka sa majčine strane, koja mu je tada bila u pratnji na snimanju emisije.

"Ja sam mu baka sa majčine strane. On nema ni oca ni majku, ja sam mu jedina podrška. Umrli su mu i otac i majka", rekla je ona tada, a Ceca se slomila.