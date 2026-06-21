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Nakon završetka 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda“, direktor Grand produkcije Goran Šljivić nije krio zadovoljstvo zbog uspešno organizovanog finala. Vidno raspoložen i nasmejan, sumirao je utiske nakon još jedne uzbudljive sezone koja je privukla veliku pažnju publike širom regiona.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Šljivić je istakao da je ponosan na ceo tim koji je učestvovao u realizaciji završne večeri, naglašavajući da su produkcija, članovi žirija i takmičari još jednom pokazali visok nivo profesionalizma i posvećenosti. Kako je rekao, upravo zajednički trud svih učesnika doprineo je da finale protekne na vrhunskom nivou.

- Utisci su mi fenomenlani, vidite to po mom osmehu. Kandidati su bili sjajni, sjajno finale, ma neviđeno! Ceo Grand treba da bude ponosan. I kandidati i svi zaposleni treba da budu ponosni. Opravdali smo ono što se od nas očekuje”, rekao je direktor Granda.

Pored pohvala na račun celokupne organizacije, Goran je poseban akcenat stavio na ovogodišnje takmičare. On je istakao njihov kvalitet, i to ne samo u pogledu pevanja, već i njihovih ljudskih vrlina.

- Želim da pohvalim kandidate da su svi, pa čak i oni koji su bili u polufinalu, sjajni ljudi, odlični pevači i divne osobe- poručio je on.

Goran Šljivić o Suzani Jovanović

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Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Podsetimo, Suzana Jovanović zbog privatnih obaveza nije došla na finale "Zvezda Granda".

- Čuo sam da će se Suzana pojaviti na koncertu Južnog vetra. Drago mi je. Ako ona želi da se vrati na scenu, ja sam uz nju. Nismo razmišljali da bude žiri u narednoj sezoni, nije bilo vremena, nije ni bilo promenjeno. Ja ću uručiti nagradu pobedniku, poštujem odluke naših kolega - rekao je Goran i dodao:

- Suzana je bila pozvana da ona uruči nagradu, međutim, zbog porodičnih obaveza nije mogla da dođe, postala je baka.

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Izjava Direktora Granda Gorana Sljivica  Izvor: Kurir