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Polufinalno veče popularnog muzičkog takmičenja proteklo je u znaku velike neizvesnosti i uzbuđenja, a rasplet je iznenadio kako takmičare, tako i publiku kraj malih ekrana. Nakon nastupa svih kandidata i glasanja, borba za plasman u finale ušla je u dramatičnu završnicu.

Foto: Kurir

Posle izvođenja po dve numere, usledilo je glasanje koje je odlučilo učesnike baraža. U neizvesnoj borbi za poslednja mesta u finalu našli su se Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić, dok je napetost u studiju iz trenutka u trenutak bila sve veća. Konačna odluka donela je preokret koji je obeležio celo veče i izazvao brojne reakcije.

Pre nego što je doneta konačna odluka, voditelj Ognjen Amidžić obratio se gledaocima i članovima žirija, osvrćući se na dešavanja tokom cele sezone, ali i na situaciju koja je izazvala brojne reakcije tokom polufinalne večeri.

Od sledeće sezone više ništa neće biti isto

1/7 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić, BoBa Nikolić, ATA images

- Mislim da imamo četiri kandidata u baražu...Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije. Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, od sledeće sezone će produkcija uticati drugačije na samo takmičenje i drugačiji će biti glas produkcije... I sada mi treba da izaberemo troje koje će ispasti i samo jednog koji će ići u finale - rekao je Ognjen.

Nakon kratke pauze i dodatnih konsultacija, usledio je trenutak koji niko nije očekivao. Umesto da samo jedan kandidat iz baraža dobije prolaz dalje, produkcija je odlučila da napravi presedan i svim učesnicima pruži šansu da se bore za pobedu u velikom finalu.

- Zato će večeras produkcija uraditi to da svi odu u finale. Poslednji put i pred narednu sezonu se pazite šta će produkcija raditi - dodao je Amidžić.

Ovakva odluka izazvala je oduševljenje među kandidatima, dok je publika u studiju burnim aplauzom pozdravila rasplet koji je obeležio jednu od najneizvesnijih večeri u istoriji takmičenja. Umesto jednog, čak četiri takmičara iz baraža dobila su priliku da nastave borbu za pobedničku titulu u finalu.