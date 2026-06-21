Slušaj vest

Mlada i talentovana Tamara Danilović (17) proglašena je za pobednicu devetnaeste sezone popularnog takmičenja „Zvezde Granda” po izboru stručnog žirija. Odmah nakon proglašenja i uručenja nagrade, Tamara je sumirala svoje prve utiske.

Iako je ostvarila neverovatan uspeh, najmlađa takmičarka ove sezone "Zvezda Granda" priznaje da pored neizmerne sreće oseća i dozu tuge, jer je jednom velikom životnom poglavlju došao kraj.

- Generalno jeste bilo teško i emotivno mi što znam da je ovo poslednji put da snimamo zajedno, jer je snimanje gotovo - iskrena je bila pobednica.

Na pitanje da li pobedu nekome posebno posvećuje, kratko je odgovorila:

- Nikom specijalno nisam posvetila, ali hvala svim ljudima koji me podržavaju.

Tokom dugog i iscrpljujućeg takmičenja, Tamara Danilović se suočavala sa raznim izazovima, a jedan trenutak joj je ostao urezan kao ubedljivo najteži.

1/7 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- U sedmom krugu sam bila jako nervozna i imala sam alegiju. Poslata sam u baraž i poslednja sam prošla, baš je bilo gusto. Razmišljali su da li da me puste zato što sam mlada, ali na kraju sam prošla - otkrila je Tamara.

Ipak, ona smatra da njene godine nisu bile presudne pri ocenjivanju od strane žirija.

- Mislim da su i žiri i svi ostali gledali na mene isto kao i na sve druge, bez obzira na to što sam mlađa. Ne verujem da je to uticalo na bilo šta - rekla je ona.

Velika zahvalnost mentorki Ceci

Iza svakog uspešnog kandidata stoji predan mentor, a Tamara ističe da je za njen trijumf i napredak od početka takmičenja najzaslužnija Svetlana Ceca Ražnatović.

- Ona je uvek bila prijateljski nastrojena prema nama i kad god nam je nešto trebalo, bili smo u kontaktu. Puno stvari koje sam promenila od prvog kruga do sada, ona je za to zaslužna - naglasila je mlada pevačica.

Ko je Tamara Danilović?

Inače, Tamara ide u srednju školu i već sada ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Pored pevanja, ona aktivno svira violinu i klavir što joj pruža veliku prednost u interpretaciji.