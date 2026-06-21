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Nakon brojnih spekulacija koje su se poslednjih godina pojavljivale u javnosti, političar i nekadašnji lider LDP-a Čedomir Jovanović otvoreno je govorio o odnosu sa Acom, prijateljem koji mu je bio najveća podrška tokom najtežeg perioda života.

Foto: Petar Aleksić

Na pitanje da li je sa Acom u ljubavnoj vezi, Jovanović je odgovorio da ga beskrajno voli, ali je naglasio da se radi o dubokom prijateljstvu koje je nastalo i učvrstilo se tokom njegove borbe za oporavak.

- Naravno da ga volim. Uz njega sam se doslovno vratio u život. Učio me je da hodam, hranio me je i bio mi je rame za plakanje kada mi je bilo najteže - rekao je Jovanović.

On je istakao da ljubav ne mora nužno da podrazumeva partnerski odnos, navodeći da na isti način voli svoju decu, prijatelje, planinu, muziku i ljude koji su obeležili njegov život.

Glasine koje kruže ga ne vređaju

1/5 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu Foto: Printscreen, Printscrean

Govoreći o glasinama koje su pratile njegov odnos sa Acom, Jovanović je poručio da ga takve priče ne vređaju, ali da ne želi da svojim odgovorima doprinosi diskriminaciji bilo koga.

- Ne smatram da su ljudi drugačije seksualne orijentacije nešto loše ili ružno. Naprotiv, ceo svoj život posvetio sam borbi protiv diskriminacije. Kakav bi bio greh da jesam gej? Apsolutno nikakav - rekao je on.

Jovanović je objasnio da je Aleksa više od dve decenije jedan od njegovih najbližih prijatelja, kao i najbolji prijatelj njegove supruge Jelene. Kako je naveo, upravo je Aleksa ostavio svoje obaveze i došao da bude uz njega u trenucima kada je bio potpuno nepokretan i kada mu je pomoć bila najpotrebnija.

Osvrćući se na medijske napise i nagađanja, Jovanović je rekao da je cela priča počela sa lažnog profila na društvenim mrežama, a potom se proširila kroz senzacionalističke naslove i spekulacije.

Na kraju je podsetio da je jedan od autora Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji, koji je usvojen pre više od decenije i po, istakavši da taj zakon smatra jednim od svojih najvećih političkih i ličnih uspeha.