- Bila sam na nekom gladovanju, na postu u Grčkoj 10 dana, a onda sam otišla do Nemačke. Odradila sam privatna slavlja i sad se vraćam kući. Ovo je bio zdravstveni put u Grčku. Otišla sam na detoks tela i uma i baš mi se svidelo. Prijalo mi je jako. Bili smo u nekoj vili, odvojeni, sa drugim ljudima. Samo sam vodu pila 10 dana. Bilo je fenomenalno. Prva tri dana mi je bilo teško, ali to je bilo samo psihiči. Ponovila bih to. Ja sam otišla da uradim dobar detoks tela. Ne mogu više da smršam, dovoljno sam. Sad idem prvo na kafu i dobar doručak. Nisam još stala na vagu, ali se desilo svašta. U sobi sam spavala sa PR menadžerkom Đokovića, Aleksandrom, i ona je isto gladovala. Zajedno smo i pojele prvu našu hranu. Mogle smo još dva dana sigurno da ostanemo - rekla je Olja Bajrami.

- Iz Amerike sam se to vratila imam već tri sedmice i bila sam tamo mesec dana i bilo mi je jako lepo . Prvi put sam sama otišla,obišli smo devet gradova i bilo je tu i tamo nekih privatnih da kažem nekih veselja. Nismo sve mogli spakovati da ostanemo toliko dugo. Tako da čekam da odem sa zakazanom novom godinom i reprezima tako da ostajemo baš. Bilo je puno naroda iz Srbije, Makedonije. Bilo je dosta ljudi koji se druže sa našim Balkancima koji su opet sa drugih strana sveta, dosta Španaca, dosta ljudi koji žive u Majamiju. Tako da bilo je i njima isto jako zanimljivo da slušaju ovaj našu muziku. Bio je čak u Majamiju, moram da kažem, neki sportista. Da li je bio rukometaš ili košarkaš? Ne znam, ali dan pre nego što ćemo imati taj nastup u tom rezortu gde smo spavali i ono kraj bazena tu smo se zezali, kupali i prolazila je neka ekipa sa kamerama i tu se snimala kao neka reportaža. Rekli su mi da je iz Srbije neki budući poznat američkom tržištu. Nisu mi znali reći ko je, uglavnom da skratim priču, kada smo imali taj nastup ja sam videla ekipu koja je došla na taj nastup.