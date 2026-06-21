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Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani vratio se u Srbiju nakon još jednog nastupa, a ekipa domaćih medija uhvatila ga je na beogradskom aerodromu po samom sletanju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Po izlasku sa terminala, Đani je čekao prevoz, a, iako je bio umoram, nije krio dobro raspoloženje. Pevač se na aerodromu pojavio u opuštenom, potpuno belom stajlingu – nosio je belu majicu sa kragnom i bele trenerke, dok se na njegovoj ruci isticao masivni zlatni sat.

Dok je stajao ispred aerodroma, društvo mu je pravio i jedan krupniji muškarac u crnom.

"Idem u ludnicu!"

1/4 Vidi galeriju Đani u skupom automobilu stigao na snimanje Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Anhel/ATA Images

Iako ga je očigledno stigao umor od puta i nastupa, Đanija nije napustio njegov dobro poznati smisao za humor. Dok je čekao da po njega dođe automobil, folker je dobacio komentar koji je u prvom trenutku sve ostavio u šoku.

Naime, Đani je izjavio da ga je ostavila supruga Slađa i u svom stilu dodao da će "da ide u ludnicu". Ubrzo nakon ove šaljive opaske, automobil je stigao, a Đani se uputio ka svom porodičnom domu na zasluženi odmor, a sve detalje potražite u snimku u okviru teksta.

Ujeo ga gost na nastupu

1/7 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Foto: Kurir, Printscreen Pink Tv, screenshot pink tv

Folk pevač Radiša Traković Đani završio je nedavno u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi Staroj Pazovi ujeo za stomak. Đani je potom primio tetanus. Iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je situacija bila drugačija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.