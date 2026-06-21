Slušaj vest

Pobednica Zvezda Granda po mišljenju stručnog žirija je Tamara Danilović, a njena mentorka je bila Svetlana Ceca Ražnatović. Pevačica se posle finala Zvezda Granda oblasila na društvenoj mreži Instagram, gde je istakla da je ponosna na sve svoje takmičare. 

 - Četiri godine zaredom stojim ponosno u finalu sa svojim kandidatima na bini Zvezda Granda. Dragi moj Saša, sinoć si pokazao kako se peva. Divna moja Tamara, zasluženo prvo mesto od strane stručnog žirija. Čestitam svim finalistima, bili su 22. veličanstvenih. Bravo omladino, idemo dalje - napisala je Ceca na Instagramu.

Svetlana Ceca Ražnatović
Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Ko je Tamara Danolović?

Mlada i talentovana Tamara Danilović (17) proglašena je za pobednicu devetnaeste sezone popularnog takmičenja „Zvezde Granda” po izboru stručnog žirija. Odmah nakon proglašenja i uručenja nagrade, Tamara je sumirala svoje prve utiske.

Iako je ostvarila neverovatan uspeh, najmlađa takmičarka ove sezone "Zvezda Granda" priznaje da pored neizmerne sreće oseća i dozu tuge, jer je jednom velikom životnom poglavlju došao kraj.

Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Generalno jeste bilo teško i emotivno mi što znam da je ovo poslednji put da snimamo zajedno, jer je snimanje gotovo - iskrena je bila pobednica.

Na pitanje da li pobedu nekome posebno posvećuje, kratko je odgovorila:
- Nikom specijalno nisam posvetila, ali hvala svim ljudima koji me podržavaju.

Tokom dugog i iscrpljujućeg takmičenja, Tamara Danilović se suočavala sa raznim izazovima, a jedan trenutak joj je ostao urezan kao ubedljivo najteži.

Ne propustiteStarsKAKO SU NASTALE ZVEZDE GRANDA?! Žika Jakšić bankrotirao, baci dugovao 100.000 maraka, BK nije hteo ni da čuje, pa otišao kod Popovića...
Minju Stanković uništio Stefan Subotić
StarsEVO KO JE POBEDNIK "ZVEZDA GRANDA"! Ostao bez oba roditelja, živeo na ivici egzistencije, a Ceca se zbog njegove ispovesti slomila pred kamerama
Bojan Ilievski
Stars"SVAKE GODINE SAM NA PODIJUMU" Ceca o odlasku iz Zvezda Granda: Preumorna sam... Evo šta je rekla o pobednici Zvezda Granda
Ceca Ražantović
StarsKO JE TAMARA DANILOVIĆ, POBEDNICA ZVEZDA GRANDA PO ODLUCI ŽIRIJA? Svi u njenoj porodici pevaju, ima ozbiljno obrazovanje
Tamara Danilović

 Prva izjava: 

07:19
Prve reči pobednika Zvezda Granda Izvor: Kurir