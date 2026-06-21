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Pobednica Zvezda Granda po mišljenju stručnog žirija je Tamara Danilović, a njena mentorka je bila Svetlana Ceca Ražnatović. Pevačica se posle finala Zvezda Granda oblasila na društvenoj mreži Instagram, gde je istakla da je ponosna na sve svoje takmičare.

- Četiri godine zaredom stojim ponosno u finalu sa svojim kandidatima na bini Zvezda Granda. Dragi moj Saša, sinoć si pokazao kako se peva. Divna moja Tamara, zasluženo prvo mesto od strane stručnog žirija. Čestitam svim finalistima, bili su 22. veličanstvenih. Bravo omladino, idemo dalje - napisala je Ceca na Instagramu.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Ko je Tamara Danolović?

Mlada i talentovana Tamara Danilović (17) proglašena je za pobednicu devetnaeste sezone popularnog takmičenja „Zvezde Granda” po izboru stručnog žirija. Odmah nakon proglašenja i uručenja nagrade, Tamara je sumirala svoje prve utiske.

Iako je ostvarila neverovatan uspeh, najmlađa takmičarka ove sezone "Zvezda Granda" priznaje da pored neizmerne sreće oseća i dozu tuge, jer je jednom velikom životnom poglavlju došao kraj.

1/7 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Generalno jeste bilo teško i emotivno mi što znam da je ovo poslednji put da snimamo zajedno, jer je snimanje gotovo - iskrena je bila pobednica.

Na pitanje da li pobedu nekome posebno posvećuje, kratko je odgovorila:

- Nikom specijalno nisam posvetila, ali hvala svim ljudima koji me podržavaju.

Tokom dugog i iscrpljujućeg takmičenja, Tamara Danilović se suočavala sa raznim izazovima, a jedan trenutak joj je ostao urezan kao ubedljivo najteži.

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