POSLE RASKIDA SA SANJOM UŽIVA U SAMOĆI: Marko Stefanović ne izbija iz teretane, pohvalio se i novom besnom mašinom
Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", kao i poznati trener iz Ugrinovaca, Marko Stefanović, nedavno je potvrdio šuškanja da je raskinuo višegodišnju vezu sa Sanjom Grujić. Dok se javnost pita šta je pravi razlog kraha njihove ljubavi, Marko ne krije da se posvetio sebi i pokazao svima da i te kako uživa u samoći.
Oči javnosti uprte su u Marka i Sanju otkad je obelodanjeno da su stavili tačku na vezu koju su započeli pred kamerama "Zadruge 6". Dok korisnici društvenih mreža uveliko nagađaju da je u pitanju razdor u porodici Stefanović, koji je navodno nastao nakon izlaska iz šeste sezone, Marko se ne obazire na glasine.
On redovno na svom Instagramu deli kadrove iz privatnog života, a poslednjim potezom je iznenadio svoje pratioce.
Naime, Marko Stefanović se pohvalio izvajanim telom, dok je vežbao u teretani, ali i time da je pazario novu besnu mašinu.
Reč je o skupocenom automobilu, što je potpuno usijalo društvene mreže.
Raskinuli i blorikrali se na mrežama
Marko Stefanović i Sanja Grujić, koji su bili jedan od retkih parova koji su nastavili svoju vezu nakon rijalitija, nedavno su raskinuli.
Marko se ovim povodom otkrio da je stavljena tačna na odnos sa Sanjom.
- Istina je, kao što ste videli, blokirani smo i raskinuli smo. Ne bih mnogo pričao o tome, ali sad je definitivno kraj - rekao je on.
Inače, Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom.
Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.
- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.
kurir.rs/blic