Raskinuli i blorikrali se na mrežama

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.