"TELEFON MI JE ZABAGOVAO OD PORUKA, BAKA SAMO PLAČE" Bojan ne može da dođe sebi, ne zna šta ga je snašlo! Evo šta se dešava nekoliko sati posle pobede u ZG!
Bojan Ilievski odneo je pobedu u devetnaestoj sezoni popularnog takmičenja „Zvezde Granda“, a samo nekoliko sati nakon istorijskog trijumfa progovorio je o prvim utiscima i otkrio šta se dešavalo u njegovom domu.
Mladi pevač je nedugo nakon finala gostovao u emisiji, gde je priznao da ga emocije i dalje drže i da još uvek nije uspeo da u potpunosti sabere utiske nakon velike noći. Nije krio da ga je ogromna podrška publike iznenadila.
- Kako me drži atmosfera od juče, nisam očekivao ovo. Telefon mi je zabagovao od količine poruka. Baka je najsrećnija, jutros kad sam ustao ona je bila sva u suzama, ja joj kažem: "Ti si juče plakala, sad opet plačeš" - iskreno je rekao Bojan Ilievski u emisiji "Grand specijal".
Oglasila se i pobednica stručnog žirija
Pored Bojana, veliku pažnju privukla je i Tamara Danilović, najmlađa takmičarka ovogodišnje sezone, koja je proglašena za pobednicu od strane stručnog žirija. Vidno umorna nakon uzbudljive i veoma emotivne noći, ona je priznala da joj uspeh koji je ostvarila u "Zvezdama Granda" još uvek ne deluje potpuno stvarno.
- Ne znam šta da kažem, ne mogu da kažem da jesam očekivala, mada nije i da nisam. Umorna sam, kao da još nisam svesna. Svi smo se podržavali na sceni - priznala je Tamara u pomenutoj emisiji.