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Novi album Aleksandre Prijović izazvao je pravu buru na muzickoj sceni. Od trenutka kada je objavljen, društvene mreže preplavili su komentari publike, kolega i javnih ličnosti, a o novim pesmama pevačice govori se već danima. Dok je za jedne novi projekat pun pogodiak ima i onih koji svoje mišljenje drže samo za sebe. Podrška sa estrade je stigla od Jelene Karleuše, Ivane Pavković, Marije Šerifović, Jovane Pajić, Alesandre Bursać koje su se na društvenim mrežama izjasnile i uputile čestitke svaka na svoj način..

Kolegijalno

1/4 Vidi galeriju Podrška verna Aleksandr Prijović Foto: Preentscreen Youtube, Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram



Iako je JK umela da potkači Prijovićku, sada je prva podržala i pohvalila nov projekat. Aleksandra Bursać nije komentarisala pesme, ali jeste glas:

- Najlepši vokal na svetu - bila je precizna Aleksandra.

Isti stav delila je i JovananPajić:

- Kidaj Priks. Vrh je tvoje mesto -kolegijalno je poručila.

Njena bliksa prijateljica Marija bila je studioznija:

- Dobro znaš koliko je života potrebno da nastane jedan album. Zato ti ne pišem ni hvalospeve ni čestitke. Šaljem ti samo zagrljaj i jedno malo podsećanje. U vremenu u kojem svi imaju mišljenje o svemu, lako je zaboraviti da buka nije isto što i istina. Ono što je stvoreno iskreno, iz srca, uvek pronađe svoj put do ljudi kojima je namenjeno. Vreme je uvek jedini pravi sudija. A ono je za tebe već mnogo puta glasalo-jasna je bila jedina evrovizijska pobednica Srbije.

1/3 Vidi galeriju Pevačica završila projekat Foto: Printscreen



Najrevnosiji su pevačicini fanovi koji se uveliko snimaju u raznim varijantama dok pevaju nove pesme, a sve to pevačica prati i deli na svojim društvenim mrežama gde i komunicira sa poštovaocima.

Kao i svaki veliki projekat, album je izazvao i podeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da je Prijovićka još jednom potvrdila status jedne od najvećih regionalnih zvezda, drugi ocenjuju da pojedine pesme odstupaju od zvuka na koji je publika navikla. Upravo zbog toga rasprave na društvenim mrežama ne jenjavaju, a novi album ostaje jedna od najkomentarisanijih tema u domaćem šou-biznisu. Novi album uspeo je da pokrene lavinu reakcija, a da li ce pesme dostici uspeh prethodnih hitova, pokazace vreme.