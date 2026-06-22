Slušaj vest

Za više od dve decenije emitovanja, „Zvezde Granda“ iznedrile su brojne pevačke zvezde, ali su pored muzike često bile u centru pažnje zbog sukoba, optužbi, diskvalifikacija i javnih obračuna koji su danima punili naslovne strane. Dok su se kandidati borili za prolazak dalje, iza kamera i u studiju neretko su se odvijale situacije koje su bacale senku na samo takmičenje.

Izvređala takmičenje zbog kometnara

Jedan od najvećih skandala u istoriji takmičenja dogodio se 2021. godine kada je iz „Zvezda Granda“ diskvalifikovana tadašnja favoritkinja Vanja Knežević.

Sve je počelo nakon njenog nastupa i komentara Jelene Karleuše, koja je tada kritikovala kandidatkinju. Ubrzo nakon emisije Vanja je na društvenim mrežama objavila fotografiju Karleuše bez fotošopa, kao i pojedine komentare korisnika interneta koji su bili uvredljivi prema članici žirija.

- Sa osamnaest godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, a nisi. Druga pesma, dikcija je nula to se tako ne peva. Prva pesma je bila bez emocije koju treba da imaš. Silovanje, preterivanjeu, ubacivanje preteranih ukrasa i nekih dodataka koje su napravile usiljenu atmosferu. Izgledaš kao tetka sa 18 godina sve je pogrešno bilo, ali čula sam da imaš potencijal. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana pevačica od mene više glas dobiti nećeš, a nećete zaštiti ni tvoj mentor Marija - bile su reči Jelene Karleuše koje su pokrenule čitavu dramu.

1/5 Vidi galeriju Vanja Knežević - diskvalifikovana učesnica takmičanja "Zvezde Granda" Foto: Printscreen

Odluku o njenoj diskvalifikaciji doneo je Saša Popović, koji je jednom prilikom ispričao da ga je tada zvao otac pomenute takmičarke, nakon što je produkcija saopštila da je diskvalifikovana.

- Uveče se javio njen otac, pozvao me, jedan fin, učtiv i kulturan čovek, i rekao je "Gospodine Popoviću, jel možemo Vanju da vratimo", ja kažem: "Podržavala je najgnusnije i najodvratnije poruke", kaže on: "Znam da je moje dete pogrešilo, ali vidite da li može da se vrati u takmičenje" - rekao je Popović tada u "Jutru na Prvoj".

Popović je, potom, tad dodao da je produkcija razmatrala da Vanju ipak vrati u takmičenje.

- Kad smo razmišljali da je vratimo u takmičenje, ona je stavila na svoj profil da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk, i napisala da je srećna što je zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja i rekla je svim novinarima da je doživela psihičko zlostavljanje i maltretiranje, znate li vi šta je to. Za Vanju Knežević su negativni komentari bili najveći marketing u "Zvezdama Granda", i sad posle svega ona kaže "srećna sam što sam završila sa ovakvim vidom takmičenja i doživela sam psihičko zlostavljanje", molim vas, psihičko zlostavljanje - presurio je Popović tada.

Afera "Mito"

Godine 2023. „Zvezde Granda“ ponovo su se našle u centru skandala, ovog puta zbog optužbi na račun Snežane Đurišić. Naime, majka kandidata Dušana Vukadinovića javno je optužila pevačicu da je navodno tražila novac kako bi njen sin napredovao u takmičenju.

- Doživela sam golgotu. Snežana Đurišić je tražila novac da moj sin prođe u naredni krug "Zvezda Granda". Ako moja deca nisu kako treba, neću da ih branim, ali znajući da je moje dete fino, kulturno, vaspitano, rekla sam mu da sluša gospođu Snežanu, koja me najstrašnije povredila. Kad je prošao drugi krug, rekla mu je: "Dušane, ovo ti je sad besplatno", znate, kao daje mu gratis. To nam je preneo kad je došao kući, ali mi roditelji nismo to tako shvatili. Prošao je taj krug i za treći mu je zacrtala šta će da peva. Međutim, pred emisiju bio je uznemiren, videla sam da nešto nije u redu. Kada smo se upoznale, Snežana je počela da vrišti na mene - tvrdila je Nata.

1/8 Vidi galeriju Dušan Vukadinović Foto: Printscreen, Printscreen/mondo.me, Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Kurir TV, Printscreen/mondo.me

Ona je iznosila i detalje navodnih susreta, tvrdeći da je porodica bila izložena pritiscima tokom takmičenja.

- Nisam znala kako da reagujem. Paralisala sam se. Uplašila sam se da sinu ne bih naškodila. Takva agresivnost, kakvo je to ophođenje. Verujem u Boga i u sve ću da se zakunem da mi je Snežana tražila pare. Ona nije glasno govorila dok mi je tražila pare - zaključuje Nata.

Snežana Đurišić je odmah reagovala i sve optužbe nazvala lažima.

- To su odvratne neistine. Nikada u životu nisam uzela ni jedan jedini dinar od bilo kog kandidata. Radim svoj posao vrlo odgovorno i trošim svoje vreme da pomognem mladim ljudima jer sam obrazovana i kao umetnik dokazana. Apsolutno neću da komentarišem ničije izjave na ovu temu jer su smešne i pomalo odvratne. Sve informacije na ovu temu možete dobiti kod direktora Saše Popovića, koji je upućen u sve što mi kao mentori radimo s kandidatima. Takođe, jedino Saša donosi odluku ko prolazi u baraž. On je ispao u baražu odlukom Saše Popovića - rekla je Đurišićka - poručila je tada.

Slučaj je završio na sudu, a mesecima je bio jedna od glavnih tema domaće javnosti.

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić u nezgodnom položaju Foto: Pirntscreen, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Sukob Cece i Milija

Iako njihov sukob nije nastao u "Zvezdama Granda“, upravo su gledaoci ovog takmičenja prvi put imali priliku da iz nedelje u nedelju gledaju kako dugogodišnji spor između Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija izbija na površinu.

Njih dvoje godinama su sarađivali, a potom završili u pravnom sporu oko fonograma, prava na snimke i finansijskih potraživanja.

Kada su se našli za istim stolom u žiriju, mnogi su očekivali tenziju. Njihove rasprave često su počinjale zbog kandidata, a završavale se ličnim prozivkama.

Naime, tenzija je počela kada je Ceca izrazila frustraciju zbog dinamike u žiriju, izjavivši da više nema živaca za svađe.

Ova opaska isprovocirala je Milija, koji je osetio potrebu da istakne svoju ulogu u njenoj karijeri. Naglasio je kako ju je „ispravljao 20 godina“ i govorio joj šta valja, a šta ne.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražantović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja stvarno nemam više živaca da se svađam sa članovima žirija i da im čačkam uši – rekla je Ceca.

Na njeno čuđenje uključio se Mili koji nije mogao da ostane nem na ovakve reči.

- Kako sam te 20 godina ispravljao i govorio ti šta valja, a šta ne i sad odjednom… – rekao je Mili, a Ceca ga je prekinula.

- Ja sam imala šest albuma pre tebe. Pre nego što sam te pokupila sa Marinom (Tucaković), ni gitaricu nisi imao.

Mili je u više navrata isticao da sudski spor nema veze sa takmičenjem, dok je Ceca otvoreno govorila da je među njima došlo do ozbiljnog razlaza. Publika je često imala utisak da pojedine rasprave nemaju veze sa pevanjem kandidata, već sa njihovim privatnim sukobom.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili u zatvorskom odelu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Hteo pet minuta slave

Kandidat Vlastimir Janković rekao da ga je žiri popularnog takmičenja ismevao tokom njegovog nastupa, navodno, zbog nošnje koju je imao na sebi.

- Na poslednjem snimanju emisije sam imao sam nošnju i smatram da sam zbog toga ispao u petom krugu. Žiriju je to, koliko sam primetio, jako smetalo, ali nisu hteli to da pokažu i zato nisu glasali. Doživeo sam uvrede, koje će, prema mojim pretpostavkama, iseći iz emisije - tvrdi Vlastimir za Srpski telegraf.

- Nazvao sam Tašketa (supruga pevačice Viki Miljković) odmah posle emisije i rekao sam mu da su mi tokom pevanja rekli da sam vampir, što smatram da je vređanje. Ja sam uvek pozitivan i ponašao sam se kao da se to nije ni dogodilo. Trudio sam se da me taj povik ne poremeti. Ponosim se time što sam nastupao u nošnji.

Foto: Printscreen/Zvezde Granda

Ubrzo je stigao odgovor od supruga Viki Miljković, Dragana Taškovića Tašketa koji je izneo da "Vlastimir laže, i da hoće pet minuta slave".

- Kada smo pričali, Vlastimir mi je rekao da je zadovoljan svojim nastupom i da je prošao dalje. Kratko smo pričali. Ne znam šta vam je rekao kada je kontaktirao sa vama, zato ni ne mogu da iznosim bilo kakve detalje, ali prema ovom što mi kažete, jasno mi je da Vlastimir laže i da hoće pet minuta slave.

Marija ga diskvalifikovala

Pevač Adam Labunski, bio je velika nada "Zvezda Granda", a onda se sve promenilo kada je Marija Šerifović, koja je bila njegov mentor, odlučila da ga diskvalifikuje.

Ona se tada tim povodom oglasila i ovako objasnila svoju odluku iako nikome ni dan danas nije jasno koji je bio konkretan razlog za diskvalifikaciju Labunskog.

1/6 Vidi galeriju Bivši zadrugar i pevač Adam Labunski, kao i njegov otac Ibro Labunski, našli su se nedavno u središtu porodičnog skandala. Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Zadruga, Screenshot

- Ovim putem želim da obavestim sve ljude koji prate Zvezde Granda, da je takmičar Adam Labunski (kojem sam ja bila mentor), zbog neprimerenog ponašanja, diskvalifikovan iz daljeg takmičenja od strane produkcije. Uskoro ću vam reći koga ću od kandidata koji su nepravedno ispali vratiti, kao i na koga ću potrošiti svoj zlatni glas - napisala je Marija tada.

Dunja samo išetala sa scene ZG

Dunja Popović, pre šest godina, takmičila se u "Zvezdama Granda", a gledaoci su je upamtili po skandalu sa Marijom Šerifović.

Dunja je u sezoni 2015/2016. stigla do petog kruga, ali se tada u emisiji posvađala sa članicom žirija Marijom Šerifović. Marija je, naime, otvoreno rekla da Dunja, prema njenom mišljenju, nije dovoljno dobar pevač, te da je jedan od onih takmičara koji prolaze dalje jer imaju dobar scenski nastup.

- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i odšetala sa scene.

1/8 Vidi galeriju Dunja Popović u Zvezdama Granda Foto: Printskrin/Fejsbuk, Printskrin

To je bio prvi put da je jedan takmičar svojom voljom napustio emisiju ali i takmičenje.