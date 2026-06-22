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Ljubavna priča Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića godinama intrigira javnost, a malo ko zna da njihovo bajkovito venčanje iz 2006. nije bilo prvo izgovaranje sudbonosnog „da“.

Iza raskošne ceremonije o kojoj se i danas govori krila se tajna koju su pevačica i proslavljeni vaterpolista dugo uspevali da sačuvaju čak i od najbližih.

Pevačica i vaterpolista jedno drugome na večnu ljubav zakleli su se u crkvi Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima. Ceremoniji su prisustvovali njihovi najbliži prijatelji, kumovi i članovi porodice, a kako bi im zajednički život bio lepši i plodonosniji mladence su po izlasku iz crkve zvanice obasule belim laticama ruža. Nataša je ponela Valentino venčanicu vrednu 20.000 evra, a kasnije toga dana se presvukla, pisao je Stori.

U pratnji gostiju novopečeni supružnici zaputili su se potom u hotel “Park” u Natašinom rodnom gradu, gde su se venčali pred matičarem, ili se bar tako činilo njihovim zvanicama. Naime, Bekvalčeva i Ikodinović samo su fingirali opštinsko venčanje, jer nisu želeli da rastuže roditelje i saopšte im da su sudbonosno da zapravo izgovorili godinu dana ranije, samo u prisustvu kumova.

1/11 Vidi galeriju Venčanje Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića Foto: Printscreen

Prvo venčanje o kojem su tajili, pop diva i sportista organizovali su nakon Ikodinovićevog povratka iz Montreala, gde je naša reprezentacija 2005. godine na Svetskom prvenstvu u vaterpolu osvojila zlato. Nataša je zaprosila Daču, a već sutradan su zakazali venčanje.

- Rekla sam Dači: "Mislim da bi trebalo da postanem tvoja žena." On mi je odgovorio: "Već danima razmišljam o tome, ali sam se plašio da će tebi biti prerano." Imala sam bele japanke i jeftinu dugu belu lanenu haljinu. Danilo je bio presladak u farmerkama, japankama i beloj majici kratkih rukava. Isti venčani list smo, godinu dana kasnije, u prisustvu iste matičarke, na venčanju u hotelu, kobajagi, potpisali. Trudili smo se da to sačuvamo u tajnosti, čak i od svojih roditelja, sve dok moja mama nije ušla u našu spavaću sobu, dok mi nismo bili tu, i našla foto-albume - ispročala je jednom prilikom Bekvalčeva.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac pokazala tetovažu Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Nataša i Danilo imaju ćerku Hanu, a par se razveo 2011. Nataša je u jednom intervjuu izjavila da se Dača ljuti što je ona tako transparetna. Dača Ikodinović se nedavno razveo od supruge Mare Ognjenović, te su on i Nastaša izjednačili broj razvoda. Kako su oboje ostavili iza sebe tri propala braka, pevačila je sada otkrila da se tada čula sa Dačom.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku, imali smo šaljive poruke. On se ljuti, hoće da sačuva to za sebe, a ja sam transparentna - rekla je Nataša u Amidžiju.

Nataša je potom davala odgovor na škakljiva pitanja u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi".

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

- Kog bivšeg smatraš da si najviše povredila? -pitao je Ognjen.

- Sve te povrede su mi drage, kao moje pesme. Ako stavimo šalu na stranu, zbog toga mi je žao, mislim da sam drugog supruga povredila najviše. To sam mu rekla i rekao mu je "okej" - otkrila je Nataša.

- Kom bivšem bi se danas vratila da moraš? - pitao je Ognjen.