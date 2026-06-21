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Pevačica Indira Radić sletela je na beogradski aerodrom nakon radnog vikenda i uspešnog nastupa u Štutgartu. Iako je za putovanje odabrala potpuno opuštenu, dugu crnu haljinu, njeni luksuzni aksesoari odmah su privukli pažnju svih prisutnih.

Pevačica Indira Radić je uz jednostavnu crnu kombinaciju uklopila prepoznatljivu torbicu luksuznog brenda sa čuvenim braon monogram printom. Model koji je ponela ima zlatan lanac i kožni kaiš, te ga je pevačica praktično nosila prebačenog preko ramena.

Vrednost ovakvih modela na tržištu se obično procenjuje na oko 2.000 evra, u zavisnosti od specifične linije i veličine.

Pevačica nosi skupocene papuče

Da folkerka prati trendove i ne štedi na udobnosti tokom putovanja, dokazuju i njene papuče. Pevačica je prošetala aerodromom u crnim kožnim papučama prestižne modne kuće.

U pitanju je model sa upečatljivim zlatnim slovima koja ispisuju ime ovog brenda na gornjem delu obuće. Model papuča koji Indira nosi košta između 650 i 750 evra.

Kada se sve sabere, pevačica je samo za ova dva dizajnerska komada morala da izdvoji više od 2.500 evra.

kurir.rs/blic

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