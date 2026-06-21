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Veliko finale jedanaeste sezone muzičkog šoua "Nikad nije kasno" zakazano je za večeras. Nakon dugih deset meseci takmičenja, na veliku scenu će poslednji put u ovoj sezoni stati dvanaest finalista koji su pripremili fantastične nastupe i izuzetno bogat muzički repertoar.

Takmičari će tokom finalne noći dati sve od sebe kako bi svojim glasom i emocijom osvojili simpatije publike, ali i stručnog žirija. Ekipa produkcije unapred je otkrila kako će izgledati spektakularna završnica i pod kojim rednim brojevima će se finalisti predstaviti.

Redosled nastupa u finalu

Anica Petrović Zvezdana Stojkov Sinan Bahtijarević Slavica Mijailović Marijana Petrov Viktor Dimitriesvki Darija Lukić Nešković Jasmin Selmanović Ivana Šalipur Žarko Stolić Lidija Cvetković Marija Mašić Evo ko je u žiriju

Kada je reč o žiriju u finalu "Nikad nije kasno", produkcija je pripremila posebna iznenađenja. Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama će se naći i dve velike regionalne muzičke zvezde čije mišljenje publika izuzetno ceni – Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera.

Oni će zajedno sa Maretom ocenjivati finaliste, a pored njih, tokom večeri će se putem telefona uključivati i brojne druge zvezde koje će svojim glasovima takođe pomoći u izboru pobednika.