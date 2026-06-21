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Veliko finale jedanaeste sezone muzičkog šoua "Nikad nije kasno" zakazano je za večeras. Nakon dugih deset meseci takmičenja, na veliku scenu će poslednji put u ovoj sezoni stati dvanaest finalista koji su pripremili fantastične nastupe i izuzetno bogat muzički repertoar.

Takmičari će tokom finalne noći dati sve od sebe kako bi svojim glasom i emocijom osvojili simpatije publike, ali i stručnog žirija. Ekipa produkcije unapred je otkrila kako će izgledati spektakularna završnica i pod kojim rednim brojevima će se finalisti predstaviti.

Redosled nastupa u finalu

  1. Anica Petrović
  2.  Zvezdana Stojkov
  3. Sinan Bahtijarević
  4. Slavica Mijailović
  5. Marijana Petrov
  6. Viktor Dimitriesvki
  7. Darija Lukić Nešković
  8. Jasmin Selmanović
  9. Ivana Šalipur
  10. Žarko Stolić
  11. Lidija Cvetković
  12. Marija Mašić

Evo ko je u žiriju

Kada je reč o žiriju u finalu "Nikad nije kasno", produkcija je pripremila posebna iznenađenja. Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama će se naći i dve velike regionalne muzičke zvezde čije mišljenje publika izuzetno ceni – Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera.

Oni će zajedno sa Maretom ocenjivati finaliste, a pored njih, tokom večeri će se putem telefona uključivati i brojne druge zvezde koje će svojim glasovima takođe pomoći u izboru pobednika.

Kurir.rs/Grand

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