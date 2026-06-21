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Velika tragedija dogodila se 2023. godine u junu kada je preminuo sin pevača Enesa Begovića u 29 godini života. Naime, mladić se borio s teškom bolešću, a Enes je otvorio dušu i prisetio se nemile situacije.

U bolnici u Sarajevu pre tri godine prestalo je da kuca jedno mlado srce, a prema pisanju bosanskih medija, u Arminovom organizmu se pojavila bakterija koja je dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema. Iako ne govori tako često o ovom gubitku, Enes Begović je sada iskreno istakao da to što je doživeo, ne može da se meri ni sa čim.

- Ovo što sam ja doživeo je nešto što se ne može ni sa čim izmeriti, ta bol je...Ne bih o tome da pričam, ali ono što me je podstaklo da se dalje borim, je moja familijia. Imam unučad, suprugu, ćerku, imam prijatelje kojima sam se obavezao da neću nikoga napustiti i ostaviti - rekao je on u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Foto: Printscreen Pink

"Život da stane ne sme"

Tokom razgovora, otkrio je kako se oseća istakavši čime se vodi kroz život.

- Pa dobro sam, nastojim da budem dobro...Sinan Sakić je rekao "Život da stane ne sme", uvek se time vodim i uvek treba naći rešenje za sve, za bol, tugu, radost i žalost. Mi smo ovde u prolazu, moramo da shvatimo da je jedan učenjak veliki rekao: "Ljudi nemojte se zavaravati, ovo vam je dato na upotrebu" - kaže Begović.

Prvo pojavljivanje nakon gubitka usledilo posle 15 meseci

Nakon 15 meseci od tragedije, dogodilo se prvo pojavljivanje pevača i to na velikoj bini. Sada se prisetio kako je to izgledalo.

- Ja sam nakon 15 meseci prvog puta zapevao u gradu pored Sarajeva, koji ima 20.000 stanovnika, na koncer Ja sam na taj koncert doveo preko 35.000 ljudi, prva moja tura je izgleda pola plakanje, pola pevanje. Međutim, ta publika, hvala im na svemu, ja ne štedim, ja kada pevam poklanjam im i srce i dušu. Ljudi su to prepoznali, pa su pevali horski sa mnom da bi meni pomogli...Bilo je jako emotivno, evo neću više o tome, nemojte molim vas, ne mogu... - rekao je Enes, a potom se osvrnuo na suprugu Azeminu.

Ističe da mu je najveća odgovornost da pomogne supruzi.

1/6 Vidi galeriju Enes Begović doživeo je porodičnu tragediju u junu 2023. godine, kada mu je preminuo sin Foto: Printscreen Hayat.ba, Printskrin

- To mi je najveća odgovornost, da supruzi pomognem, ona je majka, ona ne radi posao koji ja radim. Kontakt sa vama, kontakt s ljudima...Ja u većini slučajeva pevam i plačem, inače sam jako osećajan i neko ko je emotivac veliki. Ja pokušavam da na taj način relaksiram i nju, međutim, ne možemo, mi smo zajedno i zajedno ćemo da bolujemo - objašnjava pevač.

O osudama upućenim na račun Darka Lazića

Neretko se dešavalo da domaća javnost ima oštre komentare na račun pevača Darka Lazića. Naime, on se vrlo brzo vratio na scenu nakon tragedije u kojoj mu je preminuo brat Dragan. Podsećanja radi, život je izgubio na motoru, a Darko se vratio poslu nekoliko nedelja od toga. Enes je na tu temu imao samo reči podrške za kolegu u pomenutoj emisiji.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

- Možda je prerano, međutim, ja ga ne optužujem. Mi da radimo kao električari, mi bi se verovatno vratili posle pet dana u firmu. Bilo koje drugo zanimanje, radili bi posle sedam dana, svi mi koji smo to preživeli. Ako je smogao snage da to uradi i ako misli da mu to olakšava bol, ja to podržavam! Ne može nikom biti teže nego meni, isto tako, nikom ne može da bude teže nego njemu i njegovoj majci - rekao je Enes, a potom se osvrnuo na sudbinu koju deli s Darkom, budući da je i on, pre šest godina, takođe, ostao bez brata.

- Ja sam ostao bez brata pre šest godina, nikada se o tome nije pričalo, ostala su deca koja ja podržavam, čak jedan dečak Amir Begović je neko ko dobro peva, čućete. Meni je obaveza da čuvam tu familiju - iskren je bio Enes.

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