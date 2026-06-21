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Dejan Dragojević i njegova izabranica Jovana nedavno su podelili radosne vesti o dolasku prinove, a pobednik "Zadruge 5", sada je priznao da put ka trudnoći nije bio nimalo lak.

Dragojević je saznao da će postati otac dok je boravio u Saudijskoj Arabiji.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Mi smo u vanbračnoj zajednici, ali ne volim previše da pričam o tome, volim sreću da čuvam za sebe. Rekao sam da sam saznao da je trudna kada sam bio u Saudiskoj Arabiji, tada mi je to rekla. Kada sam tamo saznao, nije mi bilo lako, jer se svašta dešavalo tamo, tada je tamo bio post, svi su upoznati sa mojom verom, to je sad već uveliko poznato - počeo je Dejan svoju priču u razgovoru za "Pink", a potom otkrio sa čime su se sve suočavali tokom borbe za potomstvo.

"Razmatrali smo veštačku oplodnju"

- Mi smo i ranije pokušavali da se ostvarimo kao roditelji, planirali smo da se i testiramo, da li postoji neka poteškoća, razmatrali smo i veštačku oplodnju.Međutim, nismo na kraju otišli na veštačku oplodnju, desilo se sve prirodnim putem. Samo smo prirodno neke suplemente koristili, ali desilo se sve prirodno. Evo, sada imam da kažem ljudima da ne gube nadu, sve je do toga da verujete u tu. Veštačka oplodnja u Srbiji je besplatna, mogu da pokušaju, neka veruju - poručio je Dragojević.

Nekadašnji pobednik "Zadruge" ne krije da je bilo psihičkih padova, koji su se događali i njemu, i partnerki.

Foto: Printscreen / Instagram / dejan_dragojevic_official_

- Ne bih da pričam mnogo dok se sve ne dogodi, jer mi smo se puno puta razočarali. Padali smo psihički mnogo puta, izbegavali da radimo test, a sada kada mi je pokazala bio sam u neverici. Čudno je kad se za nešto boriš i to se dogodi i od četiri godine koliko smo zajedno, tri godine smo se borili.Jovana je radila špage, ruke u lavor, prebacivala noge i stvarno smo sve radili i jednom prilikom ću pričati o celoj proceduri. Kad dođe ciklus ti se samo razočaraš i sve što su nam rekli i što smo mogli pokušali smo, bila je borba i dogodilo se - pričao je on nedavno za "Blic".

O novoj nekretnini

Dejan je otkrio da Jovana i on sada uživaju u sređivanju kuće koju su kupili, a upravo zbog nove nekretnine, kaže da se susreo sa nizom negativnih komentara.

1/6 Vidi galeriju Dejan Dragojević od devojke dobio veliki poklon Foto: Printscreen

- Posvetio sam se Jutjub kanalu i tu ćemo deliti stvarno dosta detalja o našem životu. Nedavno sam podelio i kuću, ali su me onda sačekali komentari poput “kakva ti je to kuća“, da sam kupio stan i onda bi bili negativni komentari. Konstantno mi ljudi traže zamerku, a ja živim najnormalniji život prosečnog momka koji zarađuje. Nisam milijarder, vozim auto 2016. godište, rezervoar mi je na pola, nekad čak ostanem i bez goriva i to sam ja, a drugo je šta su određeni navikli da vide na Instragramu, a ja hoću ljudima da pokažem da je bogati život maska. Mene vređaju jer pokušavam nešto da napravim, ali neka me vređaju, a ja ću da pravim našu malu bajku od nule. Uskoro prelazimo u drugu kuću, sobu završavamo i kuhinju, a dok beba ne dođe uspećemo sve da sredimo i bitno je da je nama lepo, a dosta njih radi da drugima bude lepo – iskreno je rekao bivši rijaliti učesnik za pomenuti medij.

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