Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić nalazi se na bolničkom lečenju u ustanovi "Laza Lazarević", a njen prijatelj se sada oglasio istakavši da ima sumnje u vezi sa Kasperovim čestim posetama i objavama. Te, tako, drug smatra da je Minin izabranik uzrok njenog sloma i da se zbog toga kaje.

U pratnji policije, 31. maja, Mina je hospitalizovana nekon što je imala agresivni napad, a od tad, ne prestaje da priča i piše o njoj.

"Dala mi je znak da nije sve bajno"

Verenik pevačice, Mane Ćuruvija Kasper, često joj dolazi u posetu, no, izvor blizak pevačici tvrdi da se neposredno pre hospitalizacije, Mina često svađala sa partnerom.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

- Niko od nas nije bio upućen u to da Mina ima bilo kakve zdravstvene ili druge probleme. Kada smo čuli da je hospitalizovana, svi smo ostali u potpunom šoku - priča izvor za Infomer, a potom nastavlja priču o Mini i Kasperu.

- Mislim da su se oni u tom periodu često svađali. Udaljenost je učinila svoje, Mina nije mogla lako da se pomiri sa situacijom i na kraju je jednostavno pukla pod pritiskom. Nije lako kad se svađaš sa osobom koju voliš, i to preko telefona, nije tu da te zagrli, niti da se pomire tako što vam se pogledi sretnu. Ne mogu da tvrdim jer se nisam čuo sa Minom, ali znam da je bilo zategnuto. Ona je malo govorila o tome, ali je znam, dala mi je znak da nije sve bajno - objašnjava on.

"Zatvorila se u sebe"

On potom objašnjava za pomenuti medij da je imao prilike da upozna Kaspera, pa je dao svoj dojam o njemu.

1/5 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper ozbiljan biznismen Foto: Printscreen TV Pink, Kurir, TV Pink Printscreen, Kurir Televizija, Kurir, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić

- Upoznao sam ga, sasvim mi je ok delovao, ali se nismo družili niti proveli nešto previše vremena zajedno. Znam sve iz Minine priče, sa početka tog njihovog odnosa. Čudno je to sve i počelo, zavolela ga, a nije znala ni ko je ni kakav je uživo, ali ako to tad njoj nije smetalo, ja sigurno neću praviti problem. Njen život, njena stvar. Možda se razočarala? Nije mnogo pričala u poslednje vreme o njemu, kao da joj je muka od daljine, svađe, kao da se razočarala u nešto, zatvorila se u sebe - priča izvor.

"To je čista laž"

- Muči me to što on stalno priča kako kad ide u posete je vidi i kako je ona dobro,a to je čista laž! Ne može je posetiti, može samo da ostavi stvari na prijemu, što mi je potvrdila i njena sestra - objašnjava, međutim, nije poznato da li je Kasper imao dozvolu za posetu ili je dolazio samo do prijema. No, njegova pojavljivanja ispred ustanove privukla su veliku pažnju javnosti.

"Duboko u sebi zna da je on taj zbog kog je završila tamo"

1/12 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: Marina Lopičić, screenshot pink tv, Printscrean

- Kako to da ga baš uvek uhvate novinari sa onim kesicama? Čudno mi je što se toliko namešta na snimcima, ne skloni se, već stoji i okreće se u krug. Minina sestra je bukvalno žena bežala, umalo potrčala nije, vidi se da neće da priča o sestri, neće ni da se piše. Ako zaista Kasper ne želi medije ispred "Laze", zašto ne pošalje nekog drugog da odnese te kese? Nekoga koga novinari ne znaju. Umesto toga, on kao da želi da svi vide kako se bori i kako mu je krivo. Njegova faca govori sve, kao da duboko u sebi zna da je upravo on taj zbog kog je ona završila tamo gde jeste - šokirao je izvor.

"Hoće dramu sa medijima"

Izvor pomenutog medija navodi da ima dosta kontradiktornosti u ponašanju Mininog izabranika.

- Čudno mi je što je odmah doleteo. Prvo je dao zvaničnu izjavu na Instagramu da neće da se oglašava, a sada to čini malo-malo. Pa sad hoće dramu sa medijima, piše kako su ga jedni ispoštovali, a drugi nisu, ne znam šta mu to znači. Kao da želi da ga neko uzme na zub da bi se pisalo još više, jer je utihnulo - objašnjava, a potom se nadovezuje.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

- Video sam ovo danas, ne znam, nisam pametan, ne sviđa mi se tu ništa - zaključuje izvor.

"Mina je dosta bolje"

- Porodica je izuzetno zabrinuta za nju, ali oni nemaju nikakav specijalan kontakt sa Kasperom. Situacija je veoma teška i svi samo čekamo da se Mina oporavi, a njeni najmiliji su sigurni da je dosta bolje i da uskoro izlazi. Ma da, Mina je dosta bolje, stvarno, i baš mi je drago što je sve ozbiljno shvatila, doktor je tu jda joj pomogne, svi imamo neke probleme, bitno je da ih lečimo ili ako ne možemo da se izlečima da bar držimo pod kontrolom. Jaka je Mina, ne znate vi šta je sve prošla, lavica, stena... - rekao je za kraj isti izvor.

Pogledajte šta je Mina govorila ranije za Kurir televiziju: