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Dejan Dragojević uskoro će postati otac, a dok on i partnerka Jovana s nestrpljenjem očekuju dolazak prinove, rešio je da pokaže kako teku pripreme za useljenje u renoviranu kuću. Na ovom mestu, Dejan će živeti sa izabranicom i detetom.

Najpre, istakao je da postepeno gradi svoju oazu mira i da ga nije stid toga što marljivo radi na opremanju svog doma.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Evo, renoviram kuću, ide sve svojim tokom postepeno, ali mi je najvažnije da nikom ne plaćam kiriju. Snimam i na svom ''Jutjub'' kanalu čitav proces, da bi i neki mladi ljudi znali da je važno obezbediti se, ali to ne mora nužno ne mora da bude luksuz. Podno grejanje i ostalo, ne treba mi to. Grejaću se normalno.Što se majstora tiče, veoma su skupi. Ono što sam mogu, uradim sam, dosta mi i otac pomaže, ali u suštini se snalazim. Na podu mi je sedžada, ko zna-zna o čemu govorim - istakao je Dejan.

Kuće u Veterniku su skupe

Dragojević nije želeo da otkrije koliko je novca uloženo za ovu nekretninu.

- Kuće u Veterniku su skupe, ne bih da govorim koliko sve to košta. Neka ljudi guglaju, pa neka vide. Veoma sam ponosan jer sam ovo sebi obezbedio. Nije u suštini maksimalno ulaganje počelo, ali će najskuplja biti kuhinja - istakao je Dejan u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Na internetu se kuće u pomenutom mestu mogu naći po ceni od 150.000 pa sve do 700.000 evra. U zavisnosti od lokacije, uređenosti doma i ličnih preferenci iznos može varirati.

Zavirite u njegov dom:

1/13 Vidi galeriju Dejan Dragojević renovira kuću Foto: Printscreen Pink

O svadbi

Dragojević je otkrio da li planira svadbu, te dao svoje mišljene o proslavama.

- Ne bih tu ceremoniju pravio. Više sam za roštilj, prijatelji, fino sve. Ne bih da imam pet stotina zvanica, ja sam opušten čovek - istakao je Dejan.

"Život počinje da ima smisla"

Podsetimo, on je objavio lepe vesti o dolasku prinove sa celim svetom sledećim rečima:

Foto: Printscreen / Instagram / dejan_dragojevic_official_

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on tada na Instagram nalogu.

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