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Proslava punoletstva ćerke Duška Šarica večeras će da okupi porodicu, prijatelje i brojne zvanice, a domaćin se potrudio da sve bude organizovano kako treba. Duško je bio prvi koji je stigao na mesto održavanja svečanosti.

Naš reporter na terenu usnimio je momenat kada je on naišao.

Pogledajte kako je izgledao:

00:34 Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

Tačno u 19 časova on je došao u hotel u kom je organizovana proslava, kako bi dočekao goste i uverio se da je sve spremno za početak slavlja. Vidno raspoloženpozdravljao je prisutne i nadgledao poslednje detalje organizacije.

Nisu štedeli za proslavu

Cena menija za ovu priliku iznosiće oko 100 evra po osobi, pa se može zaključiti da se porodica nije štedela kako bi sve prošlo onako kako su zamislili.

Proslava će koštati na desetine hiljade evra, a očekuje se dolazak brojnih poznatih ličnosti.

Koga sve očekuju

Prema saznanjima, na proslavi će se pojaviti brojni predstavnici muzičke scene, među kojima su Zdravko Čolić, Maja Berović, Goga Sekulić, Nataša Bekvalac, Baja Mali Knindža, ali i mnogi drugi koji su godinama bliski sa Šarićima. Iako su formalno pozvani kao gosti, planirano je da svako od njih izvede po jedan blok pesama, što događaju daje karakter svojevrsnog estradnog programa.

Daria ista mama

Ćerka Daria izutetno likom podseća na majku Cecu.

Podsetimo, Ceca, koja se bavila manekenstvom i učestvovala u brojnim spotovima naših pevača i Duško venčali su se 2005. godine. Njihov brak u kojem su dobili dvoje dece trajao je pet godina, nakon čega su se razveli.

Daria se neposredno pre proslave oglasila povodom rođendana na Instagramu.

Evo kako je izgledala:

Foto: Printscreen

Baloni u obliku broja 18 nalazili su se iznad nje, dok je ona pozirala pored crvenih i belih ruža i ostalih poklona.

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