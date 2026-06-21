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Saša Mirković vlasnik i direktor Hajpa, oglasio se na svom TikTok nalogu novim snimkom sa imanja u Lisovićima, gde su u toku pripreme i snimanje nove serije „Od ponedeljka“.

Ovom prilikom, otkrio je detalje novog projekta i zaintrigirao publiku zbog najavljenog sadržaja koji ih očekuje.

Tokom obilaska imanja, društvo mu je pravila ćerka Jelena Mirković, inače, izvršna i glavna producentkinja projekta.

- Sad smo trenutno na imanju u Lisovićima, gde se snima serija "Od ponedeljka", koja će vrlo brzo ići na male ekrane, s jeseni - započeo je Saša. 

- Evo dok izvršna producentica serije "Od ponedeljka", Jeca Mirković i ja obilazimo imanje - pokazao je Saša svoju ćerku, a potom kadar usmerio na prirodu oko njih.

Saša Mirković Foto: Printscreen TikTok

- Tu su članovi ekipe, unutra se, inače, snima. Biće vrlo zanimljiva i dinamična serija jer obrađuje temu i sela i grada, je li, Jeco? - upitao je Mirković izvršnu producentkinju.

Fokus na porodičnim i komšijskim odnosima

Jelena je otkrila da će fokus serije biti na porodičnim odnosima i komšijskim pričama.

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- Porodica i odnosa u porodicama, kao i sa komšijama, tako da, biće svega i svačega - zagolicala je maštu Jelena pratiocima na Tiktoku.

- Radni naziv je bio "Komšiluk", ali smo ipak rešili da se zove "Od ponedeljka" - otrkio je Saša.

Zašto se serija zove "Od ponedeljka"?

Jelena je, potom, objasnila razlog zbog kog su se odabrali za ovaj naziv serije.

- Tako je, zato što kada na Balkanu kažete "od ponedeljka", znači da je vrlo malo moguće da će se išta desiti - objasnila je.

- Ekipa je ovde, jel se snima? Pozdrav svima - obratio se Mirković ekipi koja vredno radi na projektu.

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Foto: Printscreen TikTok

Saša je rekao da se snima punom parom, a potom se našalio.

- Možda je pametnije da se zove "Od prvog", jer tad znači nikad (smeh), šalimo se naravno. Serije će biti i gledaćete je u najskorije vreme, tamo negde od decembra, januara.

Saša je, zatim, pokazao kako izgleda vozilo kojim se kreću kroz Lisoviće, istakavši da je "ozbiljna mašina".

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STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV