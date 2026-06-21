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Posle duže pauze, đoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 odlučio je da se vrati svojoj velikoj ljubavi – muzici. On je najavio da će njegov novi singl pod nazivom “Sve” ugledati svetlost dana 25. juna, a vest je izazvala veliko interesovanje njegovih pratilaca i publike širom regiona.

Mnogi su s oduševljenjem komentarisali najavu koju je objavio na svom Instagram profilu, a među prvima je pevačica Mira Škorić.

- "Sve" - 25. 6. 2026. 17 h premijera na svim muzičkim platformama! jedva čekam da čujete i vidite - napisao je Boki.

Jovanovski je tokom godina izgradio prepoznatljiv imidž i postao jedna od najzanimljivijih medijskih ličnosti na Balkanu. Iako je bio veoma aktivan na televiziji i društvenim mrežama, ljubav prema muzici nikada nije krio, zbog čega mnogi smatraju da je njegov povratak na scenu bio samo pitanje vremena.

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Foto: Privatna Arhiva

Pored toga što se vraća pevanju, Boki je poslednjih godina ostvario zapažen uspeh i kroz svoj podkast, u kojem je ugostio brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, televizije i javnog života. Njegovi razgovori često su privlačili veliku pažnju javnosti, a gosti su bile neke od najvećih zvezda regiona.

Takođe, publika ga trenutno prati i kao člana žirija muzičkog takmičenja Hajp zvezde, gde svojim komentarima i energijom privlači veliku pažnju gledalaca.

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Boki 13 najavio novu pesmu  Izvor: Privatna arhiva

Sada je sve spremno za novo poglavlje u njegovoj karijeri. Za pesmu “Sve” velika su očekivanja, ali jedno je sigurno – Boki 13 je spreman da ponovo osvoji muzičku scenu i pokaže da još ima mnogo toga da ponudi svojoj publici.

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Boki 13 stigao na koncert Vesna Zmijanac Izvor: Kurir