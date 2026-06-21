BOKI 13 SE VRAĆA NA MUZIČKU SCENU! Najava novog singla izazvala lavinu komentara: Prva reagovala ova pevačica
Posle duže pauze, đoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 odlučio je da se vrati svojoj velikoj ljubavi – muzici. On je najavio da će njegov novi singl pod nazivom “Sve” ugledati svetlost dana 25. juna, a vest je izazvala veliko interesovanje njegovih pratilaca i publike širom regiona.
Mnogi su s oduševljenjem komentarisali najavu koju je objavio na svom Instagram profilu, a među prvima je pevačica Mira Škorić.
- "Sve" - 25. 6. 2026. 17 h premijera na svim muzičkim platformama! jedva čekam da čujete i vidite - napisao je Boki.
Jovanovski je tokom godina izgradio prepoznatljiv imidž i postao jedna od najzanimljivijih medijskih ličnosti na Balkanu. Iako je bio veoma aktivan na televiziji i društvenim mrežama, ljubav prema muzici nikada nije krio, zbog čega mnogi smatraju da je njegov povratak na scenu bio samo pitanje vremena.
Pored toga što se vraća pevanju, Boki je poslednjih godina ostvario zapažen uspeh i kroz svoj podkast, u kojem je ugostio brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, televizije i javnog života. Njegovi razgovori često su privlačili veliku pažnju javnosti, a gosti su bile neke od najvećih zvezda regiona.
Takođe, publika ga trenutno prati i kao člana žirija muzičkog takmičenja Hajp zvezde, gde svojim komentarima i energijom privlači veliku pažnju gledalaca.
Sada je sve spremno za novo poglavlje u njegovoj karijeri. Za pesmu “Sve” velika su očekivanja, ali jedno je sigurno – Boki 13 je spreman da ponovo osvoji muzičku scenu i pokaže da još ima mnogo toga da ponudi svojoj publici.