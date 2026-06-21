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U susret spektakularnim koncertima "Južni vetar festival" , koji će se održati 26. i 27. juna na Tašmajdanu, u ponedeljak od 20 časova biće održan događaj kakav domaća muzička scena do sada ne pamti.

Prvi put u Srbiji i na prostoru Balkana biće organizovan veliki Instagram lajv posvećen jednom od najvažnijih muzičkih događaja godine i istorijskom okupljanju zvezda kultnog Južnog vetra nakon gotovo četiri decenije.

Ekskluzovni razgovor vodiće istaknuti novinar i dugogodišnji urednik Goran Jovanović, a lajv će biti emitovan na njegovom Instagram profilu https://www.instagram.com/goran_jovanovic_official

Ovo će biti jedinstvena prilika da publika iz Srbije, regiona i čitavog sveta zaviri iza kulisa događaja koji već nedeljama izaziva ogromnu pažnju i budi emocije generacija koje su odrasle uz pesme Južnog vetra.

Južni vetar Foto: Printscreen Instagram

Tokom ekskluzivnog uključenja, Goran Jovanović razgovaraće sa najvećim zvezdama Južnog vetra: Draganom Mirković, Kemalom Malovčićem, Miletom Kitićem, Martom Savić, Suzanom Jovanović, Srećkom Šušićem i Anicom Milenković, kao i sa jednim od organizatora koncerta, voditeljem i novinarom Goranom Čomorom. Svi oni govoriće o emocijama koje nose pred povratak na istu scenu, o uspomenema koje ih vežu za Južni vetar, ali i o velikom spektaklu koji očekuje publiku na Tašmajdanu.

region je čekao ovaj momenat. Prvi put nakon skoro 40 godina, članovi kultnog sastava ponovo su zajedno, a upravo će ovaj ekskluzivni Instagram lajv, prvi takve vrste na prostoru Balkana, doneti priče koje publika do sada nije imala priliku da čuje. Biće to veče uspomena, emocija, smeha i sećanja na pesme koje su obeležile živote miliona ljudi.

Ne propustite događaj koji će ispisati novu stranicu muzičke istorije - u ponedeljak od 20 časova, ekskluzivno na Instagram profilu Gorana Jovanovića (goran_jovanovic_official). Jer ovakvi trenuci se ne dešavaju često. Region je čekao ovaj momenat, a sada će ga zajedno doživeti uživo.