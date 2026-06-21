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Događaj se organizuje u jednom hotelu, a na proslavi će prisustvovati veliki broj ljudi sa javne scene. Iako su pojedini pevači formalno pozvani kao gosti, planirano je da svako od njih izvede po jedan blok pesama.

Porodica nije štedela kako bi sve prošlo onako kako su zamislili.

Duško Šarić stigao prvi

Duško je bio prvi koji je stigao na mesto održavanja svečanosti. Naš reporter na terenu usnimio je momenat kada je on naišao.

Ovako je izgledao:

00:34 Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

Tačno u 19 časova on je došao u hotel u kom je organizovana proslava, kako bi dočekao goste i uverio se da je sve spremno za početak slavlja.

Vladimir Stojković došao na punoletstvo

Nekadašnji golman, Vladimir Stojković je dobar prijatelj Dušku Šariću, a nedavno su se zajedno pojavili i na koncertu "Veče devedesetih" na Tašmajdanu.

Evo kako je izgledao:

1/4 Vidi galeriju Vladimir Stojković stigao na proslavu punoletstva ćerke Duška Šarića Foto: Kurir

Oni neretko privlače pažnju javnosti tokom zajedničkih pojavljivanja, a za ovu priliku, Stojković je izabrao sivo odelo i bio je raspoložen kada ga je naš reporter sreo.

Goga Sekulić i Dejan Milićević

Bliski saradnici i prijatelji, Goga Sekulić i Dejan Milićević, zajedno su pristigli na ovaj događaj, među prvima.

Foto: Kurir

Dok se Goga odlučila za elegantnu svedenu kombinaciju, Dejan je na sebi imao šareni sako koji je u istom dezenu kao cipele, čime je privukao pažnju.

Aleksandar Kos

Na rođendan je stigao i Aleksandar Kos, koji u poslednje vreme privlači pažnju javnosti svojim čestim pojavljivanjem sa političarem Čedom Jovanovićem, međutim, Kos je pred našim kamerama ovog puta pozirao sam.

Foto: Kurir

Nosio je elegantno plavo odelo sa nešto svetlijom košuljom.

Violeta Peković stigla, a od Nikole ni traga, ni glasa

Dok je pristizala, uspeli smo da uslikamo Violetu Peković koja je na ovu svečanost stigla direktno sa aerodroma. Ona je nosila kofer i razgovarala sa radnikom hotela.

Foto: Kurir

Violeta je na sebi imača široke farmerke, bele cipele na štiklu i košulju iste boje, dok je torba na ramenu bila crna, popularnog dizajnerskog brenda. Cena ove tašne se kreće od oko 9.000 do 13.000 - 14.000 evra.

Foto: Kurir

Šarići su, inače, bili kumovi na venčanju Pekovića, ali su im krstili i sina. Međutim, samo Violeta je ostala u kontaktu sa porodicom koja večeras organizuje ovu proslavu.

Podsetimo, Nikola Peković je opet u vrtlogu zbog burnih dešavanja u privatnom životu koja ne prestaju da intrigiraju javnost. On je nedavno kupio luksuznu nekretninu za svoju novu partnerku, s kojom je, prema navodima bliskih izvora, obavio i tajno crkveno venčanje, o čemu smo već pisali.

- Tu nekretninu je prošle godine kupio novoj ženi. Zgrada je bila u izgradnji. Vodili su računa da niko ne sazna lokaciju, ali sad, kad se i to otkrilo, planira da promeni adresu. Ne krije on zbog javnosti ili novinara svoje kretanje nego zbog bivše žene - pričao je naš izvor.

Tu je i starija ćerka Jelene Karleuše

Atina Tošić, koja je nedavno uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi, pojavila se na proslavi.

Podsetimo, ovaj njen uspeh, spojio je oči u oči njene roditelje i nekadašnje supružnike, Jelenu Karleušu i Duška Tošića, a ovako je to tada izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

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