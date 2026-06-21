POČELO FINALE "NIKAD NIJE KASNO" Oglasio se Žika Jakšić: Biraćemo tri pobednika, ovo je žensko finale, dame dominiraju!
Večeras nas očekuje veliko finale 11. jubilarne sezone popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno". Tokom cele sezone finalisti su pokazali izuzetnu muzikalnost, vrhunske vokalne sposobnosti i lakoću u izvođenju različitih muzičkih žanrova, dok su svojim emotivnim nastupima osvajali publiku i dirali i najtvrđa srca.
U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izuzetnih pevača koji su tokom sezone osvojili simpatije publike i žirija svojim talentom, harizmom i emotivnim nastupima. Za prestižne titule pobednika večeras će se boriti:
- Anica Petrović
- Zvezdana Stojkov
- Sinan Bahtijarević
- Slavica Mijailović
- Marijana Petrov
- Viktor Dimitriesvki
- Darija Lukić Nešković
- Jasmin Selmanović
- Ivana Šalipur
- Žarko Stolić
- Lidija Cvetković
- Marija Mašić
Očekujemo tri pobednika
Kao i prethodnih godina, i ove sezone biće proglašena čak tri pobednika. Pravila glasanja ostaju ista, pa će o najboljima odlučivati publika, stručni žiri i članovi produkcije, svako u okviru svoje kategorije. Pobednici će biti izabrani na sledeći način:
Jednog pobednika bira stručni žiri.
Drugi će biti izabran na osnovu SMS glasova publike.
Treći pobednik zavisiće od glasova korisnika na društvenoj mreži Fejsbuk.
Ana Bekuta u žiriju "Nikad nije kasno"
Kada je reč o žiriju velikog finala emisije "Nikad nije kasno", produkcija je i ove godine pripremila posebno iznenađenje za gledaoce. Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama pridružiće mu se i dve istaknute regionalne muzičke zvezde, Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera. Njihovo bogato iskustvo, muzički autoritet i prepoznatljiv senzibilitet dodatno će doprineti uzbudljivoj atmosferi finalne večeri, dok će njihovi komentari i ocene imati posebnu težinu u izboru najboljih takmičara.
Zajedno sa Maretom, oni će ocenjivati nastupe finalista i svojim glasovima doprineti izboru najboljih među njima. Pored stručnog žirija, tokom večeri putem telefonskih uključenja glasaće i brojne poznate muzičke zvezde, koje će svojim ocenama dodatno uticati na konačan ishod i učiniti završnicu takmičenja još neizvesnijom i uzbudljivijom.
Žika Jakšić se oglasio pred finale
Voditelj i autor emisije, Žika Jakšić, istakao je da su ove sezone dame ostavile posebno snažan utisak i obeležile takmičenje svojim nastupima. Upravo zbog njihove brojnosti i zapaženih rezultata, veliko finale s pravom naziva "ženskim", naglašavajući da su takmičarke tokom cele sezone pokazale izuzetan talenat, energiju i emociju na sceni.
- Ima dosta dama, ovo je žensko finale. Ove godine su se žene pokazale kao bolje - istakao je Žika i dodao:
-Skoro sve su neudate u finalu. Biće večeras ozbiljnih konkursa. Gledajte "Nikad nije kasno" i nećete se pokajati - rakao je on.
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