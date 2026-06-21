Slušaj vest

Večeras nas očekuje veliko finale 11. jubilarne sezone popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno". Tokom cele sezone finalisti su pokazali izuzetnu muzikalnost, vrhunske vokalne sposobnosti i lakoću u izvođenju različitih muzičkih žanrova, dok su svojim emotivnim nastupima osvajali publiku i dirali i najtvrđa srca.

U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izuzetnih pevača koji su tokom sezone osvojili simpatije publike i žirija svojim talentom, harizmom i emotivnim nastupima. Za prestižne titule pobednika večeras će se boriti:

Anica Petrović Zvezdana Stojkov Sinan Bahtijarević Slavica Mijailović Marijana Petrov Viktor Dimitriesvki Darija Lukić Nešković Jasmin Selmanović Ivana Šalipur Žarko Stolić Lidija Cvetković Marija Mašić Očekujemo tri pobednika

Kao i prethodnih godina, i ove sezone biće proglašena čak tri pobednika. Pravila glasanja ostaju ista, pa će o najboljima odlučivati publika, stručni žiri i članovi produkcije, svako u okviru svoje kategorije. Pobednici će biti izabrani na sledeći način:

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Jednog pobednika bira stručni žiri.

Drugi će biti izabran na osnovu SMS glasova publike.

Treći pobednik zavisiće od glasova korisnika na društvenoj mreži Fejsbuk.

Ana Bekuta u žiriju "Nikad nije kasno"

Kada je reč o žiriju velikog finala emisije "Nikad nije kasno", produkcija je i ove godine pripremila posebno iznenađenje za gledaoce. Pored stalnog člana i predsednika stručnog žirija, Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama pridružiće mu se i dve istaknute regionalne muzičke zvezde, Ana Bekuta i Dražen Žerić Žera. Njihovo bogato iskustvo, muzički autoritet i prepoznatljiv senzibilitet dodatno će doprineti uzbudljivoj atmosferi finalne večeri, dok će njihovi komentari i ocene imati posebnu težinu u izboru najboljih takmičara.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta stigla na finale Zvezde Granda Foto: Kurir, Petar Aleksić

Zajedno sa Maretom, oni će ocenjivati nastupe finalista i svojim glasovima doprineti izboru najboljih među njima. Pored stručnog žirija, tokom večeri putem telefonskih uključenja glasaće i brojne poznate muzičke zvezde, koje će svojim ocenama dodatno uticati na konačan ishod i učiniti završnicu takmičenja još neizvesnijom i uzbudljivijom.

Žika Jakšić se oglasio pred finale

Voditelj i autor emisije, Žika Jakšić, istakao je da su ove sezone dame ostavile posebno snažan utisak i obeležile takmičenje svojim nastupima. Upravo zbog njihove brojnosti i zapaženih rezultata, veliko finale s pravom naziva "ženskim", naglašavajući da su takmičarke tokom cele sezone pokazale izuzetan talenat, energiju i emociju na sceni.

1/4 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Kurir

- Ima dosta dama, ovo je žensko finale. Ove godine su se žene pokazale kao bolje - istakao je Žika i dodao:

-Skoro sve su neudate u finalu. Biće večeras ozbiljnih konkursa. Gledajte "Nikad nije kasno" i nećete se pokajati - rakao je on.

BONUS video: