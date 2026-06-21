Slušaj vest

Dan posle završnice, Mirsad je predstavio svoju novu pesmu „Ako tebe ne oženim“, koju mu je uradio upravo njegov mentor Dragan Kojić Keba.

Reč je o pravom komercijalnom folk zvuku koji osvaja već na prvo slušanje. Zarazan refren, moderna produkcija i prepoznatljiva emocija čine ovu numeru jednom od onih koje vrlo lako pronalaze put do publike i ostaju u uhu već nakon prvog preslušavanja.

- Posle velikog finala i svega što mi se dogodilo u prethodnim mesecima, presrećan sam što publici mogu da predstavim svoju prvu pesmu. "Ako tebe ne oženim" je numera u kojoj sam se odmah pronašao i verujem da će je ljudi zavoleti već na prvo slušanje. Ogromna mi je čast što je pesmu radio moj mentor Keba, koji mi je tokom takmičenja bio velika podrška. Zahvalan sam i "Grand" produkciji što nam je omogućila da odmah posle takmičenja dobijemo priliku da započnemo ozbiljnu muzičku karijeru - rekao je mladi pevač, a njegov mentor Dragan se nadovazao:

Mirsad Durmiši Foto: Privatna arhiva

- Mirsad je tokom celog takmičenja pokazao veliki talenat, harizmu i želju za radom, pa sam sa zadovoljstvom radio pesmu za njega. Hteo sam da dobije numeru koja će odgovarati njegovom senzibilitetu, ali i onome što publika danas voli da čuje. Verujem da pesma ima sve elemente velikog hita i siguran sam da je ovo tek početak jedne lepe i uspešne muzičke priče za Mirsada.

Posebnu pažnju privukao je i spot za pesmu, iza kojeg stoji Nataša Kojić, Kebina ćerka. Sve je realizovano u dogovoru sa "Grand" produkcijom, koja je mladim pevačima i ove godine pružila priliku da odmah nakon takmičenja zakorače u profesionalne muzičke vode.