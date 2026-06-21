Slušaj vest

Stalni član žiriča u popularnom takmičenju "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare  iskreno kaže da danas pred finale ima tremu, jer je odgovornost velika.

On je istakao da ipak zna da dođe do problema u takmičenju "Nikad nije kasno", ali na kraju uvek muzika pobedi.

Saša Milošević Mare, kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", otkrio je da je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima Foto: Zorana Jevtić, Printskrin / You Tube, Damir Dervišagić

- Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene. Top 10 ako pričamo to je to. Malo je teže je napraviti zvezdu od starijih kandidata, oni već imaju svoje izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova - rekao je on, a potom nastavio.

- Slušam ja njih, slušaju i oni mene. Ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, uspela je ova čitava misija. Meni je danas poseban dan, 92 rođendan moje majke. Nadam se da će sve biti u znaku muzike, samo to ima smisla. Ima problema, ljudi su sumnjičavi, da se neko tu muva. Ovde smo da damo ljudima šansu, često se to u to pretvori, meni bude kad čujem takve stvari - objašnjava.

O saradnji sa Aleksandrom Prijović

Aleksandra Prijović u žiži interesovanja  Foto: M.M./ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages, TO Bar

- Radio sam sa Aleksandrom Prijović na novom albumu, ona je inteligentna i hipertalentovana. Ona je perfektna za saradnju. Lako se dolazi do rezultata sa njom. Filip i Aleksandra su sjajan tandem, suština njihovog uspeha su njih dvoje - kaže Mare.

Podsetimo, u veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izuzetnih pevača koji su tokom sezone osvojili simpatije publike i žirija svojim talentom, harizmom i emotivnim nastupima. Za prestižne titule pobednika večeras će se boriti:

  1. Anica Petrović
  2. Zvezdana Stojkov
  3. Sinan Bahtijarević
  4. Slavica Mijailović
  5. Marijana Petrov
  6. Viktor Dimitriesvki
  7. Darija Lukić Nešković
  8. Jasmin Selmanović
  9. Ivana Šalipur
  10. Žarko Stolić
  11. Lidija Cvetković
  12. Marija Mašić

Kurir.rs / blic

Ne propustiteStarsPOČELO FINALE "NIKAD NIJE KASNO" Oglasio se Žika Jakšić: Biraćemo tri pobednika, ovo je žensko finale, dame dominiraju!
zika.jpg
StarsVEČERAS FINALE TAKMIČENJA "NIKAD NIJE KASNO": Ovo je redosled takmičara, a evo ko je u žiriju
0a0a2252.jpg
Stars"U FINOJ I OPUŠTENOJ VEZI SAM" Pevač se tri puta razvodio, a sada šokirao priznanjem o novoj ljubavi: "Hvala Bogu da je tako"
Screenshot 2026-05-29 153854.jpg
StarsPRODUKCIJA "NIKAD NIJE KASNO" SPREMA VELIKO IZNENAĐENJE! Emisija se potpuno menja, evo o čemu je reč
Zlata Azemi u šou programu Nikad nije kasno

BONUS video:

19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV