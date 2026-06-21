"POSTOJE PROBLEMI, TAKMIČARI MISLE DA NAMEŠTAMO" Mare progovorio pred finale "Nikad nije kasno" o Prijovićki, Filipu i takmičenju: Njemu je danas poseban dan
Stalni član žiriča u popularnom takmičenju "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare iskreno kaže da danas pred finale ima tremu, jer je odgovornost velika.
On je istakao da ipak zna da dođe do problema u takmičenju "Nikad nije kasno", ali na kraju uvek muzika pobedi.
- Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene. Top 10 ako pričamo to je to. Malo je teže je napraviti zvezdu od starijih kandidata, oni već imaju svoje izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova - rekao je on, a potom nastavio.
- Slušam ja njih, slušaju i oni mene. Ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, uspela je ova čitava misija. Meni je danas poseban dan, 92 rođendan moje majke. Nadam se da će sve biti u znaku muzike, samo to ima smisla. Ima problema, ljudi su sumnjičavi, da se neko tu muva. Ovde smo da damo ljudima šansu, često se to u to pretvori, meni bude kad čujem takve stvari - objašnjava.
O saradnji sa Aleksandrom Prijović
- Radio sam sa Aleksandrom Prijović na novom albumu, ona je inteligentna i hipertalentovana. Ona je perfektna za saradnju. Lako se dolazi do rezultata sa njom. Filip i Aleksandra su sjajan tandem, suština njihovog uspeha su njih dvoje - kaže Mare.
Podsetimo, u veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izuzetnih pevača koji su tokom sezone osvojili simpatije publike i žirija svojim talentom, harizmom i emotivnim nastupima. Za prestižne titule pobednika večeras će se boriti:
- Anica Petrović
- Zvezdana Stojkov
- Sinan Bahtijarević
- Slavica Mijailović
- Marijana Petrov
- Viktor Dimitriesvki
- Darija Lukić Nešković
- Jasmin Selmanović
- Ivana Šalipur
- Žarko Stolić
- Lidija Cvetković
- Marija Mašić
Kurir.rs / blic
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