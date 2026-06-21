Slušaj vest

Stalni član žiriča u popularnom takmičenju "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare iskreno kaže da danas pred finale ima tremu, jer je odgovornost velika.

On je istakao da ipak zna da dođe do problema u takmičenju "Nikad nije kasno", ali na kraju uvek muzika pobedi.

1/4 Vidi galeriju Saša Milošević Mare, kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", otkrio je da je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima Foto: Zorana Jevtić, Printskrin / You Tube, Damir Dervišagić

- Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene. Top 10 ako pričamo to je to. Malo je teže je napraviti zvezdu od starijih kandidata, oni već imaju svoje izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova - rekao je on, a potom nastavio.

- Slušam ja njih, slušaju i oni mene. Ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, uspela je ova čitava misija. Meni je danas poseban dan, 92 rođendan moje majke. Nadam se da će sve biti u znaku muzike, samo to ima smisla. Ima problema, ljudi su sumnjičavi, da se neko tu muva. Ovde smo da damo ljudima šansu, često se to u to pretvori, meni bude kad čujem takve stvari - objašnjava.

O saradnji sa Aleksandrom Prijović

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: M.M./ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages, TO Bar

- Radio sam sa Aleksandrom Prijović na novom albumu, ona je inteligentna i hipertalentovana. Ona je perfektna za saradnju. Lako se dolazi do rezultata sa njom. Filip i Aleksandra su sjajan tandem, suština njihovog uspeha su njih dvoje - kaže Mare.

Podsetimo, u veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izuzetnih pevača koji su tokom sezone osvojili simpatije publike i žirija svojim talentom, harizmom i emotivnim nastupima. Za prestižne titule pobednika večeras će se boriti:

Anica Petrović Zvezdana Stojkov Sinan Bahtijarević Slavica Mijailović Marijana Petrov Viktor Dimitriesvki Darija Lukić Nešković Jasmin Selmanović Ivana Šalipur Žarko Stolić Lidija Cvetković Marija Mašić

Kurir.rs / blic

BONUS video: