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Dražen Žerić Žera iz Crvene Jabuke je član žirija u velikom finalu emisije "Nikad nije kasno", a tim povodom, otkrio je šta ga iznova oduševljava kod takmičara ovog formata.

"Imali su teške živote"

Kako je istakao, posebno poštovanje ima prema učesnicima koji su iza sebe ostavili teške životne priče, ali su uprkos svim izazovima pronašli snagu da stanu na scenu i zapevaju.

- Pesma i emocije nemaju granice. Ovi ljudi koji su prošli imali su teške živote, ali lakše im je uz pesme - rekao je Žera.

Popularni muzičar je progovorio i o svojoj dugogodišnjoj karijeri, pa istakao da je muzika njegov životni poziv.

Ovako su članovi grupe "Crvena Jabuka" nekada izgledali:

1/7 Vidi galeriju Crvena jabuka nekad i sad Foto: Printscreen, Darko Cvetković, Vidoje Manojlović/Željka Dimić

- Svaki koncert te mnogo iscrpi. Ne znam kad sam poslednji put slušao muziku u kući, a kamoli nešto drugo. U autu mi se ne sluša ništa. Samo tišina i vetar, gledamo televiziju, seriju i tako dalje - objašnjava.

"Nisam strog, nego pravedan"

- Ja nisam strog, nego pravedan. Takmičari su imali jako teške periode u životu, čitao sam biografije. Pesma i leči, treba ti i kad si tužan i srećan. Ja sam hteo biti vozač kamiona, kuvar, ali nije se dalo, onda sam počeo svirati, nije se dalo. Ali, eto za kuvara "Nikad nije kasno" - rekao je Dražen.

- Pre 90-ih se drugačije radilo se da sve što snimiš, stojiš iza toga. Ništa ne bih menjao za ovih 40 godina karijere, bilo je super, brzo je prošlo. Nikad nismo smišljali neke strategije, pesma je najbitnija, što mi kažemo u Sarajevu, pogledaš se u ogledalo i vidiš sebe.

"Ja sam u retro svetu"

- Danas je neki virtuelni svet, svi su visoki na Instagramu 2 metra i letuju na Maldivima. Ja sam ostao u ovom retro svetu - dao je svoj sud o savremenom društvu.

1/5 Vidi galeriju Dražen Žerić Žera Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

"Nedostaje mi Halid"

Progovorio je o smrti svog prijatelja Halida Bešlića.

- Halid mi nedostaje, svima nedostaje. Mi smo rasli drugačije, bez zla u ljudima, on je širok u tom pojmu ljubavi. Nije prošlo još godinu dana od njegove smrti, ne pevam njegovu pesmu "Čardak".

Kurir.rs / Grand / Blic

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