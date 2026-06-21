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Žika Jakšić je uoči finala takmičenja "Nikad nije kasno" sumirao svoje utiske i istakao da sudbine kandidata znaju da ga pogode.

Najpre, priznao je da ima favorita.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Prinstcreeen, Kurir, Pink

- Imam favorita, ali ovo je moj praznik muzike. Mogao bih da kažem da mi je svejedno ko će da pobedi. Životne priče kandidata ostave utisak na mene, to je normalno. To je moje lično, ostavi utisak na svakog čoveka - počeo je Jakšić.

"Imam bag u govoru, uhvati me panika"

Jakšić se, inače, suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Naime, on je imao moždani udar, a sada se skoro sasvim oporavio, međutim, još uvek, kako kaže, ima "bag" u govoru.

- Oporavio sam se 90 posto, još uvek možda kad pričam neka reč mi zafali, to možda traje sekundu, često sagovornik ne primeti taj bag što se meni dešava, ali meni je u glavi to velika panika, ali ja sam se navikao na to. Živim normalno. To su milisekunde - iskreno priznaje Žika.

On je, potom, otkrio da ne trenira, ali osvrnuo se i na fizikalne terapije.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Printscrean, Pritnscreen/Instagram

- Ne treniram, to je bila terapija, osam meseci išao sam na fizikalne terapije i kod logopeda i to mi je pomoglo. Sad ne osećam potrebu za tim.

Kurir.rs / Blic

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