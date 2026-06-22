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Posle još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“.

Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Titulu pobednika po glasovima SMS publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom. Viktor je do pobede stigao osvojivši 5.634 glasova publike.

Nikad nije kasno Foto: Printscreen

Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova publike.

Odlukom stručnog žirija, pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnela pobedu u ovoj kategoriji.

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