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Posle još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“.

Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

Titulu pobednika po glasovima SMS publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom. Viktor je do pobede stigao osvojivši 5.634 glasova publike.

1/7 Vidi galeriju Nikad nije kasno Foto: Printscreen

Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova publike.