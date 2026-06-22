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Nakon što joj je uručena pobednička statua, Ivana Šalipur, jedna od pobednika Nikad nije kasno, izjavila je da su kandidati tokom ove sezone bili fantastični i da je upravo zbog toga mislila da je njena pobeda izvesna.

– Uopšte nisam očekivala! U šoku sam bukvalno – rekla je Lola iznenađeno.

Prilikom preuzimanaja pobedničke statue, Lola je naglasila da pobedu posvećuje svom šestogodišnjem sinu, koji je ujedno i razlog što će pobednica u narednom periodu napraviti ogromnu životnu promenu.

– Tu je on sa mnom. Mi smo ovde zapravo u Beogradu od marta, tu živimo, dok se dešava sve ovde. Ostajem u Srbiji. Htela sam da moj sin počne ovde u školu, upisala sam ga, počinje u septembru, tako da ćemo se družiti. Možda u jednom trenutku samo odem u Ameriku - rekla je Lola.

1/7 Vidi galeriju Nikad nije kasno Foto: Printscreen

Lola tvrdi da je preseljenje u Srbiju potpuno nov početak za nju, koji možda neće biti lak i jednostavan, ali da nema očekivanja i da će pustiti da se stvari odvijaju svojim tokom.

– Ja samo živim život, i tako svi trebaju, jer evo. Ovo nisam očekivala i vidite šta se desilo - sa osmehom je poručila.

Jednom prilikom je izjavila da njeno zanimanje, zanimanje seksologa jako slabo „prolazi“ u Srbiji, ali da ona ima drugačije planove.