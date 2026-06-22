VELIKI ŽIVOTNI PREOKRET NAKON POBEDE U NIKAD NIJE KASNO: Ivana Šalipur napušta Ameriku zbog sina!
Nakon što joj je uručena pobednička statua, Ivana Šalipur, jedna od pobednika Nikad nije kasno, izjavila je da su kandidati tokom ove sezone bili fantastični i da je upravo zbog toga mislila da je njena pobeda izvesna.
– Uopšte nisam očekivala! U šoku sam bukvalno – rekla je Lola iznenađeno.
Prilikom preuzimanaja pobedničke statue, Lola je naglasila da pobedu posvećuje svom šestogodišnjem sinu, koji je ujedno i razlog što će pobednica u narednom periodu napraviti ogromnu životnu promenu.
– Tu je on sa mnom. Mi smo ovde zapravo u Beogradu od marta, tu živimo, dok se dešava sve ovde. Ostajem u Srbiji. Htela sam da moj sin počne ovde u školu, upisala sam ga, počinje u septembru, tako da ćemo se družiti. Možda u jednom trenutku samo odem u Ameriku - rekla je Lola.
Lola tvrdi da je preseljenje u Srbiju potpuno nov početak za nju, koji možda neće biti lak i jednostavan, ali da nema očekivanja i da će pustiti da se stvari odvijaju svojim tokom.
– Ja samo živim život, i tako svi trebaju, jer evo. Ovo nisam očekivala i vidite šta se desilo - sa osmehom je poručila.
Jednom prilikom je izjavila da njeno zanimanje, zanimanje seksologa jako slabo „prolazi“ u Srbiji, ali da ona ima drugačije planove.
– Ja i dalje imam svoje klijente sa kojima radim online, ali želim da se što više posvetim muzici. Muzika mi je uvek bila i uvek će biti prva ljubav, ja tako kanališem sve svoje emocije, i negativno i pozitivno da izbacim iz sebe - zaključila je Ivana Šalupur.