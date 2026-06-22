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U velikom finalu jubilarne jedanaeste sezone popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", ostvario je pobedu Jasmin Selimanović Jasko osvojivši najveći broj Fejsbuk glasova publike širom regiona.

Jasko je osvojio simpatije gledalaca koji su mu na društvenoj mreži Fejsbuk dodelili čak 19605 glasova. Nakon proglašenja, nije krio šok zbog ovakvog ishoda.

Jasko i njegova supruga Selda doživeli su saobraćajnu nesreću pred samo finale šou programa na području Kanjevine, vraćajući se sa snimanja završne emisije.

Jasko je u nesreći zadobio lakše povrede ruke, dok je njegova supruga prevezena u jednu bolnicu u Beogradu. Jasko je sada progovorio o njenom zdravstvenom stanju.

Jasmin Selimanović Jasko Foto: Printscreen

- Zahvalan sam publici, produkciji i svim dobrim ljudima, koji su bili od prvog kruga sa mnom. Hvala im. Mislim da sam opravdao očekivanja. Nisam bio aktivan na Fejsbuku, imao sam privatne razloge. Malo sam srećan, malo sam i nesrećan. Mene je publika vraćala u takmičenje.

- Supruga je u bolnici, bolje je trenutno, van životne opasnosti, to je najvažnije. Biće bolje. Mnogo mi je teško. Moramo da ostanemo profesionalni, u jednom trenutku sam mislio da ne učestvujem, ona je od starta bila moja najveća podrška. Svaki put je dolazila sa mnom. Ona mi je bila snaga da ne odustanem.