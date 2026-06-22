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Duško Šarić i njegova bivša supruga, poznata manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, organizovali su 21. juna svečanu proslavu 18. rođendana ćerke Darije. Slavlje je upriličeno u jednom od luksuznih beogradskih hotela, a među brojnim zvanicama našla se i pevačica Marina Visković.

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju prisutnih. Marina je uzela mikrofon i zapevala pesmu za koju je otkrila da ju je naučila upravo zbog Duška Šarića.

Marina Visković Foto: Printscreen/Instagram

Emocije nisu izostale ni kod slavljeničinog oca. Dok je pevačica izvodila numeru, Duško je vidno raspoložen uživao u muzici, a u jednom trenutku kratko je poručio: "Pucaj me".

Punoletstvo Darije Šarić okupilo je porodicu, prijatelje i brojne poznate ličnosti, a veče je proteklo u znaku dobre muzike, emocija i slavlja koje će se dugo pamtiti.

00:25 Slavlje punoletstva Šarićeve ćerke Izvor: Instagram/coa_kos

Cena menija 100 evra po osobi

Gosti na ovom slavlju uživaju u ambijentu koji je do detalja osmišljen- Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a procenjuje se da će celokupna organizacija ove gala proslave koštati više desetina hiljada evra. Svoj dolazak potvrdile su i brojne muzičke zvezde, a među zvanicama su se našli i Aca Kos, kao i Violeta Peković.

00:34 Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

Daria je preslikana majka

Slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a kako prenose domaći mediji, fizički je apsolutno preslikana majka Ceca. Njena majka je, inače, veoma poznato ime u svetu mode – Ceca je 2003. godine proglašena za najboljeg modela na Starom kontinentu, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.

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