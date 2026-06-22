DUŠKA ŠARIĆA POGODILA PESMA ZA 18. ĆERKIN ROĐENDAN! Marina Visković zapevala njegovu omiljenu pesmu, a njegova reakcija zapalila slavlje (VIDEO)
Duško Šarić i njegova bivša supruga, poznata manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, organizovali su 21. juna svečanu proslavu 18. rođendana ćerke Darije. Slavlje je upriličeno u jednom od luksuznih beogradskih hotela, a među brojnim zvanicama našla se i pevačica Marina Visković.
Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju prisutnih. Marina je uzela mikrofon i zapevala pesmu za koju je otkrila da ju je naučila upravo zbog Duška Šarića.
Emocije nisu izostale ni kod slavljeničinog oca. Dok je pevačica izvodila numeru, Duško je vidno raspoložen uživao u muzici, a u jednom trenutku kratko je poručio: "Pucaj me".
Punoletstvo Darije Šarić okupilo je porodicu, prijatelje i brojne poznate ličnosti, a veče je proteklo u znaku dobre muzike, emocija i slavlja koje će se dugo pamtiti.
Cena menija 100 evra po osobi
Gosti na ovom slavlju uživaju u ambijentu koji je do detalja osmišljen- Cena menija iznosi oko 100 evra po osobi, a procenjuje se da će celokupna organizacija ove gala proslave koštati više desetina hiljada evra. Svoj dolazak potvrdile su i brojne muzičke zvezde, a među zvanicama su se našli i Aca Kos, kao i Violeta Peković.
Daria je preslikana majka
Slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a kako prenose domaći mediji, fizički je apsolutno preslikana majka Ceca. Njena majka je, inače, veoma poznato ime u svetu mode – Ceca je 2003. godine proglašena za najboljeg modela na Starom kontinentu, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.
Bivši supružnici ujedinjeni oko dece
Duško Šarić i Ceca su se venčali 2005. godine, a razveli su se 2010. godine dok je Šarić bio u pritvoru. Iz svog braka imaju dvoje dece, sa kojima se Ceca nakon razvoda preselila iz vile na Dedinju u Surčin. Bez obzira na razvod, bivši supružnici su ostali u izuzetno korektnim odnosima i danas se o svemu zajednički dogovaraju kada je u pitanju budućnost njihovih naslednika. Ceca je nakon braka bila u ozbiljnoj vezi sa Brankom Babićem, sa kojim je planirala svadbu, ali je ipak donela odluku da svako nastavi svojim putem.